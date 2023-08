William Friedkin, chi sono le mogli del regista: vita privata, figli, carriera

Chi sono le mogli di William Friedkin, cosa sappiamo delle ex compagne del regista? Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata della mente dietro L’Esorcista, scomparso all’età di 87 anni il 7 agosto 2023. Nel corso della sua vita si è sposato quattro volte.

Chi sono le mogli di William Friedkin, la vita privata del regista de L’Esorcista

Il regista William Friedkin, vincitore del Premio Oscar al miglior regista nel 1972 per Il Braccio violento della legge e celebre per l’horror L’Esorcista, è morto il 7 agosto 2023 all’età di 87 anni. Nel corso della sua lunga vita l’autore hollywoodiano è stato sposato per ben quattro volte, sempre con donne di una certa fama. Scopriamo qualche informazione in più sulle sue ex mogli, Jeanne Moreau, Lesley-Anne Down e Kelly Lange, e sulla sua ultima compagna, Sherry Lansing, ma anche sulla madre del suo primo figlio, Jennifer Nairn-Smith.

Chi è Jennifer Nairn-Smith, madre del primo figlio del regista

Prima di convolare a nozze per la prima volta, William Friedkin ha avuto diverse relazioni importanti. Una di queste fu con Jennifer Nairn-Smith, ballerina e coreografa australiana che diede alla luce il primo figlio del regista, Cedric Friedkin, oggi 46enne. William e Jennifer restano insieme per cinque anni, dal 1972 al 1977.

Chi era Jeanne Moreau, vita e carriera della prima moglie del regista

Celebre attrice francese apparsa in centinaia di pellicole, Jeanne Moreau è stata la prima moglie di William Friedkin, al suo fianco dal 1977 al 1979. Lavorò con molti registi di grande successo come Orson Welles, Michelangelo Antonioni, François Roland Truffaut ed Elia Kazan. Lo stesso Truffaut teneva in grande considerazione il suo fascino e talento attoriale: “Ogni volta che me la immagino a distanza la vedo che legge non un giornale ma un libro, perché Jeanne Moreau non fa pensare al flirt ma all’amore”. Nel corso della sua carriera Moreau si mise in gioco persino come cantante e regista. Tra le sue pellicole più note ricordiamo La sposa in nero, Fino alla fine del mondo, Jules e Jim e La grande peccatrice. Moreau è morta il 31 luglio 2017 nella sua casa a Parigi, a rue du Faubourg-Saint-Honoré, all’età di 89 anni.

Chi è Lesley-Anne Down, vita e carriera dell’attrice e seconda moglie di Friedkin

Nata il 17 marzo 1974 a Londra, Lesley-Anne Down ha 49 anni ed è un’attrice britannica e la seconda moglie di William Friedkin. I due convolano a nozze nel 1982 e hanno insieme un figlio nello stesso anno, Jack Friedkin. Anche il loro matrimonio, tuttavia, ha durata breve: nel 1985 William e Lesley-Anne decidono di prendere strade diverse. La carriera artistica di Down la porta ad apparire in molte serie televisive e successi cinematografici. Recita per il grande schermo in film come La Pantera Rosa sfida l’Ispettore Clouseau, 1855 – La prima grande rapina al treno, Il giustiziere della notte 5 e Betsy. Trova inoltre molto successo in tv con serie e soap opera come Nord e Sud, Dallas e Beautiful.

Chi è Kelly Lange, vita e carriera della giornalista e terza moglie del regista

Nata il 14 dicembre 1937, Kelly Lange ha 85 anni ed è stata la terza moglie del regista William Friedkin. È una nota giornalista americana, famosa soprattutto per essere stata la prima donna a presentare un telegiornale notturno a Los Angeles. Dopo una carriera di successo nel mondo dell’informazione, Lange si è affermata anche come scrittrice con libri come Trophy Wife, Gallery of Evil e Maxi. Kelly e William si sposano nel 1987, per poi separarsi tre anni dopo, nel 1990.

Chi è Sherry Lansing, vita e carriera dell’ultima compagna di vita di Friedkin

Nata a Chicago il 31 luglio 1944, Sherry Lansing ha 79 anni ed è stata la quarta moglie di William Friedkin, al suo fianco dal 1991 fino al giorno della morte del regista nel 2023. Anche lei ha un’avviata carriera nel mondo del cinema. Dopo il suo esordio come attrice negli anni Settanta, si è ritagliata il suo spazio lavorando dietro le quinte diventando un’affermata produttrice cinematografica. Nel 1980 è diventata la prima donna a capo di uno studio di Hollywood prendendo le redini della 20th Century Fox. Nel corso della sua carriera ha lavorato a classici come Braveheart, Forrest Gump e Titanic e si è guadagnata una nomination al Premio Oscar con Attrazione Fatale.