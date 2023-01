Carolina Benvenga, chi è la conduttrice tv amata dai bambini: carriera, vita privata, marito, Natale

Chi è Carolina Benvenga, conduttrice tv famosissima tra i bambini grazie al suo canale Youtube. Dopo i suoi esordi da attrice, si è affermata sul piccolo schermo presentando programmi per ragazzi. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Carolina Benvenga, vita privata e carriera della conduttrice tv

Nata a Roma il 10 gennaio 1990, Carolina Benvenga ha 33 anni ed è una conduttrice televisiva molta nota tra bambini e ragazzi. Fa i suoi esordi nel mondo dello spettacolo come attrice, come racconta lei stessa in un’intervista al Messaggero: “Ho iniziato a otto anni recitando nel film Tickets, una coproduzione internazionale diretta da Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach.

Da lì non mi sono mai più fermata tra miniserie tv su Canale 5 Io e mamma con Amanda e Stefania Sandrelli o su Rai2 Nebbie e delitti 2 con Luca Barbareschi”.

Trova il successo e la fama grazie alla miniserie tv I Liceali, dopo il quale decide però di prendere una strada diversa e di mettersi alla prova come conduttrice. Da lì in poi comincia a farsi strada nel mondo della tv dei ragazzi, presentando diverse trasmissioni dedicate ad un pubblico più giovane prima su Boing e Cartoon Network e poi su Rai Yoyo e Rai Gulp.

Tra queste ricordiamo Staraoke, La posta di Yoyo, Tiggì Gulp, La TV Ribelle e Gulp Girl.

Questo nuovo successo la riporta sul grande schermo in film per bambini come Peppa Pig in giro per il mondo e Masha e Orso – Nuovi amici. Trova inoltre un grande successo su Youtube Kids con il suo progetto musicale di baby dance Carolina e Topo Tip. In pochi anni diventa un’influencer di gran successo, raccogliendo centinaia di milioni di visualizzazioni.

Ad oggi il suo canale conta oltre 800mila iscritti. Il suo progetto è arrivato anche a teatro nel periodo natalizio, con lo spettacolo Un Natale Favoloso.

Vita privata: marito, figli

Carolina Benvenga è stata sposata in passato con Valerio Aniballi.

I due convolarono a nozze nel 2016 in quello che la conduttrice definì il giorno più bello della sua vita. Qualche anno dopo, tuttavia, la relazione tra i due si è incrinata per motivi mai spiegati dalla coppia. I due decidono di prendere strade diverse e divorziare. Oggi Calorina ha ritrovato l’amore con un nuovo compagno, il produttore musicale Riccardo Scirè.

La conduttrice non ha ancora avuto figli, ma ha confessato di desiderare ardentemente una famiglia: “Se non fosse che ogni tre per due mi imbarco in un progetto nuovo, probabilmente avrei già una miriade di figli.

Rimando di anno in anno ma il tempo passa. Con il mio compagno, ci siamo detti che a un certo punto occorrerà fermarsi prima che arrivi quel momento in cui, guardandoci in faccia, ci renderemmo conto di aver rimandato troppo”.