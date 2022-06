Meteo Domenica 26 giugno, le previsioni: che tempo fa oggi?

Le previsioni meteo di domenica 26 giugno: che tempo fa oggi? Scopriamo le previsioni del tempo in tutta Italia per le prossime ore, in base ai dati raccolti dagli esperti.

Meteo: che tempo fa oggi, domenica 26 giugno?

Che tempo fa oggi? Ecco le previsioni meteo per domenica 26 giugno, in base ai dati raccolti da centrometeoitaliano.it e da meteo.it. In generale secondo gli esperti il forte caldo si dimostrerà incessante, oggi come nel resto della prossima settimana.

Si potrebbero superare i 40°C al Centro-Sud, con temperature massime attorno ai 37-38°C anche al Nord. Al mattino il tempo sarà prevalente soleggiato su quasi tutto lo Stivale, con addensamenti previsti in Piemonte e in Sardegna. Pochi cambiamenti nel pomeriggio: si registrano una maggiore nuvolosità al centro, qualche pioggia sugli Appennini e qualche instabilità in Piemonte, Trentino e Friuli. Anche in serata il tempo resta perlopiù asciutto, a esclusione di qualche rovescio sulle Alpi Occidentali.

Le previsioni per lunedì 27 e martedì 28 giugno

La situazione dovrebbe rimanere stabile e serena anche per lunedì 27 giugno. Dopo una mattina soleggiata, dovrebbero formarsi diverse nubi nel pomeriggio sulle zone alpine, con qualche temporale sulle Alpi Occidentali. Bassissimo rischio di rovesci sul resto dell’Italia, dove dovrebbe dominare il sereno. Per quanto riguarda invece martedì 28 giugno, dovrebbe arrivare un po’ di frescura nel Nord Italia, dove ci saranno temporali diffusi. Questa breve parentesi di intensi rovesci dovrebbe alleviare il caldo intenso delle ultime settimane, portando a una leggera diminuzione della temperatura.

Si prevedono temporali in Liguria, sulle Alpi Occidentali e Orientali e in generale nel Nord-Ovest del paese. È inoltre alto il rischio di venti forti e grandinate. Per quanto riguarda il resto del paese, si continuerà a sopportare un caldo intenso, soprattutto nel Sud-Italia.