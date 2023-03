Europa League: Friburgo-Juventus, probabili formazioni

Dopo le fatiche di Champions League si passa a quelle di Europa League. Per l’occasione ecco le probabili formazioni di Friburgo-Juventus, valevole per il ritorno degli ottavi di finali. All’andata hanno vinto i bianconeri, ma un solo gol di vantaggio non può dare sicurezze.

Massimiliano Allegri cercherà la vittoria in Germania.

Probabili formazioni di Friburgo-Juventus

Due squadre con storie opposte e praticamente imparagonabili. Il Friburgo vive ormai l’atmosfera europea da circa cinque anni, mentre la Juventus conosce molto bene sia gli aspetti positivi che negativi. Eppure, nonostante due vissuti diversi, eccole una di fronte all’altra. L’andata, all’Allianz Stadium, ha registrato una sola rete, quella di Angel Di Maria, trascinatore europeo della Vecchia Signora. Il talento argentino sarà però assente nella sfida odierna, a causa di un fastidio muscolare. Ecco allora che i tedeschi punteranno al colpo grosso, con l’unico scopo di vincere.

Di seguito le probabili formazioni di Friburgo-Juventus, con alcuni possibili aggiustamenti:

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Hofler, Grifo; Gregorisch.

Allenatore: Christian Streich.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Entrambe, nonostante le assenze, cercheranno di mettere in campo la miglior formazione, giocando con un modulo per certi versi. Difesa a 3 e centrocampo compatto, rispetto all’unica punta a cui viene dato il compito di segnare. Chiaramente gli esterni giocheranno un ruolo fondamentale.

I due club giungono da un successo nei rispettivi campionati: il Friburgo ha vinto in casa contro l’Hoffenheim per 2-1, confermando il quinto posto e allungando +5 sul sesto. La Juventus ha trionfato in casa contro la Sampdorisa per 4-2, dimostrando molta disattenzione in fase di non possesso. In più Vlahovic ha fallito dagli undici metri e ha bisogno di segnare.

Si scende in campo Giovedì 16 Marzo alle ore 18:45, terreno di gioco l’Europa-Park Stadion di Friburgo. Il match sarà visibile su DAZN e in chiaro su TV8.