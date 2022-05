Domenico Merlo, chi è il papà di Michele Merlo?

Domenico Merlo parla a Verissimo in merito al suo rapporto con il figlio Michele e ha ricordato, come si vedrà nella puntata del 21 maggio, alcuni momenti emozionanti vissuti con il figlio Michele scomparso circa un anno fa.

Chi è Domenico Merlo

Domenico Merlo, papà dello scomparso artista Michele Merlo, è un consulente assicurativo. Ha sposato Katia Ferrari il 24 giugno 1989 e nel 2019 hanno festeggiato il loro 30° anniversario di matrimonio.

Da Domenico e Katia è nato Michele, nato a Marostica nel 1993 e scomparso prematuramente nel giugno 2021.

Domenico Merlo a Verissimo

Domenico Merlo, papà di Michele Merlo in arte Mike Bird, si è “confessato” a Verissimo in tutto il suo dolore per la scomparsa del figlio. Nel salotto di Silvia Toffanin, in particolare, ha rimarcato che “quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche.

I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia. Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita“. E ancora “Michele era un ragazzo sportivo e non aveva mai avuto problemi di salute. Era un grande artista, incompreso e un po’ burbero. Era un romantico ribelle.

Forse questo mondo non era per lui perché era troppo sensibile”.

L’evento per ricordare il figlio

Il 6 giugno, a un anno dalla scomparsa di Michele, allo stadio comunale di Rosà (Vicenza) ci sarà un evento per ricordarlo promosso dall’associazione Romantico Ribelle nata a sostegno della ricerca scientifica.

La causa che ha scatenato la morte del ragazzo è stata un’emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante. Il cantante, che si era fatto conoscere ad “Amici” e “X Factor“, aveva 28 anni.