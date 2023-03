Roma, Mercoledì 8 Marzo rischio sciopero per 24 ore

A poco meno di due giorni dalla “festa della donna”, a Roma l’8 Marzo si parla di rischio sciopero dei mezzi per circa 24 ore. Ad annunciarlo è stato il sindatacato Cup dei trasporti, definendola un’astensione al lavoro di caratura nazionale.

La capitale rischia così di essere colpita e limitata per circa un giorno.

Rischio sciopero a Roma l’8 Marzo

Mercoledì 8 Marzo potrebbe essere una giornata difficile per Roma, che dovrebbe affrontare uno sciopero nazionale dei mezzi, della durata di circa 24 ore. Un’astensione al lavoro che colpirebbe metro, linee periferiche, ferrovie, tram e autobus. Ogni mezzo di trasporto, indispensabile per i moltissimi lavori che, senza, non potrebbero raggiungere i rispettivi posti di lavoro.

Come ogni sciopero, ci sarà comunque una fascia in cui verrà assicurata la copertura. Il trasporto pubblico resterà attivo fino alle 8:30 e, in seguito, nella fascia oraria che va dall 17 alle 20, permettendo dunque di muoversi (seppur con delle limitazioni). Lo sciopero dovrebbe coinvolgere anche il trasporto scolastico, stessa cosa per le tratte ferroviarie. A confermarlo Trenitalia, che ha infatti comunicato che i treni regionali potranno presentare delle variazioni, garantendo però le fasce orarie minime, ovvero dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero nazionale dovrebbe dunque essere confermato nelle prossime ore. Non è però un caso che sia stato scelto proprio l’8 Marzo. L’obiettivo è quello di lanciare, ancora una volta, un messaggio importante contro la discriminazione e la violenza:

“Contro la violenza e ogni discriminazione di genere, la precarizzazione del lavoro, la disparità salariale, lo sfruttamento, la mancanza di servizi sociali, l’abbrutimento culturale e delle relazioni sociali e le politiche xenofobe sull’immigrazione”.

I sindacati hanno così appoggiato l’iniziativa “Non una di meno”, progetto che lotta contro il femminicidio e, in senso più grande, contro la violenza di ogni tipo.

LEGGI ANCHE: Denise Pipitone, prelevato DNA di una 20enne a Roma: si attendono news.