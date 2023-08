Ilary Blasi fuori da Mediaset? La decisione di Pier Silvio contro il trash

Dopo Barbara D’Urso, anche Ilary Blasi potrebbe presto dover fare le valigie da Mediaset. Pier Silvio Berlusconi infatti, che punta ad una tv con meno trash, sta pensando di ridimensionare fortemente anche Ilary.

Ilary Blasi fuori da Mediaset? La decisione di Piersilvio contro il trash

Lo stop alla deriva trash dei programmi di Mediaset potrebbe colpire ben presto anche Ilary Blasi. Dopo lo stop a Barbara D’Urso,, chiesta a gran voce dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, una sorte simile potrebbe toccare anche all’ex compagna di Francesco Totti. La notizia, anticipata dal settimanale Oggi, per alcuni non è una novità. Nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ad esempio, la presenza di Enrico Papi accanto a lei aveva già fatto accendere un faro in proposito. E anche la sua conduzioni dell’Isola non è stata considerata delle migliori.

L’Isola dei Famosi esclusa dal Palinsesto (per ora)

Il reality condotto da Blasi, forse anche per questo motivo, è stato cancellato dal palinsesto (almeno per quest’anno) tanto che il programma è stato spedita in soffitta. Sarà forse anche per il gossip continuo con Francesco Totti, sarà per gli scarsi risultati dell’Isola, quel che è certo è che la figura di Ilary non è più al centro della galassia Mediaset. Il futuro di Ilary, ad oggi, è ancora incerto e non è chiaro se le sarà affidato un nuovo programma.

La promozione di Enrico Papi

Se Ilary è stata messa da parte, è stato invece “promosso” dalla nuova linea editoriale il rivale Enrico Papi a cui invece sono stati dati ben tre programmi su Italia 1: La Pupa e il Secchione (format che lui stesso ha fondato anni fa) un gioco musicale e un’altra trasmissione ancora da definire.