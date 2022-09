Allerta meteo per giovedì 29 settembre, forte vento e temporali: ecco le regioni a rischio

Allerta meteo su alcune regioni d'Italia. La Protezione civile ha diffuso un bollettino e una nota per aggiornare del maltempo in arrivo.

Allerta meteo nella giornata di giovedì 29 settembre sul alcune regioni d’Italia. La Protezione civile ha pensato bene di diramare una nota ufficiale con i rischi e i pericoli in particolare su alcune zone della penisola.

Allerta meteo per giovedì 29 settembre, forte vento e temporali

Sono giorni di maltempo sulla penisola italiana con diverse allerte di colore giallo ed arancione. La Protezione civile ha messo in allerta per l’arrivo di forti temporali e venti su alcune regioni d’Italia.

“Un flusso sud-occidentale umido e instabile raggiungerà il nostro Paese, apportando un graduale peggioramento nel corso della giornata di domani, con fenomeni, anche temporaleschi e localmente di forte intensità sulle regioni centrali e su parte del Meridione”.

Ecco le regioni a rischio

Nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it), è stata diramata una nota ufficiale con le regioni a rischio per allerta meteo per la giornata di giovedì 29 settembre.

“Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 29 settembre, allerta arancione per rischio idrogeologico sul settore centro-occidentale della Sardegna.

Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, su gran parte di Toscana, Marche, Campania, Sicilia, Sardegna e su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria”.

