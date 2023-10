Kim Kardashian, il reggiseno coi capezzoli: costo e perché fa discutere

Kim Kardashian, il reggiseno coi capezzoli è il nuovo prodotto lanciato che sta facendo molto discutere. Il nuovo reggiseno è disponibile all’acquisto online dal 31 ottobre 2023.

Kim Kardashian, il reggiseno coi capezzoli: costo

Kim Kardashian ha lanciato un nuovo prodotto femminile sul mercato: il reggiseno coi capezzoli integrati. Lo Skim’s Ultimate Nipple Bra è un reggiseno push up e costa 70 euro.

Perché fa discutere

A far discutere è il fatto di aver collegato il reggiseno alla crisi climatica. Lo spot della pubblicità vede l’influencer seduta al pc che dice: “La temperatura della Terra si fa sempre più calda. Il livello dei mari si sta alzando. I ghiacciai si stanno ritirando. Non sono una scienziata, ma credo che ognuno possa usare le proprie capacità per fare la sua parte”.

“Per questo ho lanciato un nuovissimo reggiseno con capezzoli integrati. In questo modo, non importa quanto faccia caldo… sembrerà sempre che tu abbia freddo”, aggiunge.

Tuttavia, secondo la piattaforma “Good on you” che valuta la sostenibilità dei brand, “Questo marchio fornisce informazioni insufficienti su come riduce il proprio impatto sulle persone, sul pianeta e sugli animali. Avete il diritto di sapere come i prodotti che acquistate influiscono sulle questioni che vi stanno a cuore. SKIMS è valutato complessivamente come “Da evitare”.