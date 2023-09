Scuola, Valditara manda un messaggio agli studenti e annuncia di ritornare a Caivano

Scuola, Valditara ha voluto mandare tramite i social un messaggio agli studenti che in questa settimana iniziano il nuovo anno scolastico. Inoltre, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato di voler tornare a Caivano.

Scuola, Valditara manda un messaggio agli studenti

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha mandato un messaggio agli studenti per l’inizio dell’anno scolastico. Valditara si è servito dei social per arrivare quanto più possibile ai ragazzi e fa sentire la sua vicinanza. “Care ragazze, cari ragazzi, Ci siamo. È arrivato quel momento sempre uguale e sempre diverso: il nuovo inizio dell’anno scolastico. Dal punto di vista delle procedure che il Ministero deve garantire, l’inizio dell’anno scolastico è un rito consolidato. E quest’anno abbiamo velocizzato i tempi grazie a un importante piano di semplificazione. Ma dal punto di vista vostro, dal punto di vista di ciascuno di voi, l’inizio è sempre nuovo. E per noi, quello che conta di più siete proprio voi, è il vostro inizio, perché il centro di un sistema d’istruzione moderno deve essere la persona. Voi con le vostre capacità da scoprire e moltiplicare giorno per giorno, voi con i vostri sogni che sono il contrario delle chimere, voi con le vostre storie da scrivere, con le vostre capacità e i vostri progetti. Buon anno!”.

Il ministro annuncia di ritornare a Caivano

Dopo la notizia del raid nella notte nel Parco Verde di Caivano, il ministro Valditara ha annunciato di voler far ritorno sul territorio e portare delle proposte concrete. “ll 18 ottobre sarò nuovamente a Caivano portando alcune misure concrete che stiamo già iniziando ad adottare. Proseguiremo con sempre più determinazione per dare ai giovani un futuro di crescita personale, di maggiori opportunità lavorative e di libertà da ogni condizionamento delinquenziale. Lo Stato non si piega a minacce di alcun tipo“.

