Niger, golpe dell’esercito contro il presidente Bazoum: cos’è e cos’è successo

Niger, golpe da parte dell’esercito militare contro il presidente Mohamed Bozoum. Momenti di apprensione con l’esercito che ha preso in mano il Paese, con un annuncio in diretta televisiva. Gli Stati estere si dicono molto preoccupati.

Niger, golpe dell’esercito contro il presidente Bazoum: cos’è

Golpe in Niger dell’esercito militare contro il presidente Mohamed Bazoum, che è stato così sollevato dal suo incarico. Per golpe si intende un colpo di stato, talvolta improvviso e violento, con la finalità di rovesciare il governo locale.

Cos’è successo

Dunque, l’esercito ha preso per ora in mano il paese, parlando anche in tv. “I confini del Paese sono stati chiusi ed è stato dichiarato il coprifuoco a livello nazionale” dalle 22 alle 5 del mattino, ora locale, fino a nuovo avviso, hanno affermato i soldati, aggiungendo che “tutte le istituzioni” del Paese sono state sospese.

Nell’annuncio televisivo, il colonnello Amadou Abdramane, con altri nove soldati in divisa dietro di lui, ha detto: “Noi, le forze di difesa e di sicurezza… abbiamo deciso di porre fine al regime che conoscete”. “Ciò segue il continuo deterioramento della situazione della sicurezza e la scarsa governance economica e sociale”, ha proseguito, invitando “tutti i partner esterni a non interferire”.

C’è chi chiede la liberazione immediata del presidente nigeriano come il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Stamattina ho parlato con Bazoum e ho chiarito che gli Stati Uniti lo sostengono con forza come presidente democraticamente eletto del Niger. Chiediamo il suo rilascio immediato”, ha affermato il segretario di Stato Usa durante una visita in Nuova Zelanda.

