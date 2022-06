Caramello, Rocco Hunt e Elettra Lamborghini nel nuovo singolo dell’estate: il testo

Caramello è il nuovo brano dell’estate 2022 cantato da Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Il nuovo singolo ha tutto per affermarsi tra le hit dei prossimi mesi estivi. Tante uscite in questo periodo: l’ultimo è il singolo di Baby K e Mika che è in uscita venerdì 17 giugno 2022.

Caramello, Rocco Hunt e Elettra Lamborghini nel nuovo singolo dell’estate

Tra i tormentoni dell’estate ecco un nuovo singolo cantato da Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo: “Caramello”, scritta dallo stesso Rocco Hunt insieme a Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Ze.

Il testo della canzone

Ecco di seguito il testo del nuovo brano che si inserisce tra i tormentoni dell’estate 2022:

Sulla strada di casa non mi sembra vero

Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo

Quante cose da dire, l’importante è capire

Se vieni tu da me o vengo io da te

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo tu vieni qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Mando mille messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci? (Ehi)

Mi son fatto dei viaggi talmente lontani è impossibile andarci (Ehi)

Se il locale è già pieno tanto noi entriamo dal retro

Non ho problemi né con l’amore né col dinero

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo dormiamo qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Se un secondo durasse una vita intera

Vorrei solo viverlo insieme stasera

E poi addormentarmi un po’ sulla tua schiena

Da soli io e te (Ehi, uh)

Prendimi per mano (Ye-yeah)

Non dirmi neanche se torniamo (No no)

Che non mi importa dove andiamo-oh-oh (Uh)

Basta che voliamo-oh-oh (Ehi)

Sulla tua bocca sento gusto caramello (Uh)

Fermati un secondo che sennò non mi concentro (Ehi)

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che (È caramello, non è)