Baby K e Mika, nuovo singolo Bolero in uscita venerdì 17 giugno 2022

Baby K e Mika insieme per un nuovo singolo pronto a far ballare tutti nell’estate 2022. La nuova collaborazione ha partorito una nuova canzone che sta per uscire.

Baby K e Mika insieme per il nuovo singolo

Baby K e Mika insieme per il nuovo singolo che punta ad essere uno dei tormentoni dell’estate. Il cantante ha annunciato l’uscita del nuovo brano con un post sui social: “C’è una magia nell’estate Italiana che voglio portare con me, ovunque sarò, in viaggio per i concerti che terrò in Europa.

Per questo ho fatto una canzone con la irresistibile Baby K. Si chiama Bolero, e farà ballare il vostro cuore”.

Bolero è in uscita venerdì 17 giugno 2022

Il titolo del nuovo brano è Bolero ed è in uscita venerdì 17 giugno. La canzone è stata presentata come un duetto incandescente e un brano “in cui il sound strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ‘80, incontrando un mondo esotico. Un vero e proprio cortocircuito tra le voci dei due artisti, che si uniscono sprigionando una potenza esplosiva”.

Il nuovo brano aprirà i nuovi tours dei due artisti: Donna sulla luna Tour vedrà Baby K impegnata con quattro speciali appuntamenti, tutti a novembre, dove porterà live l’ultimo album in studio a Roma (il 4 novembre all’Orion), a Firenze (il 5 novembre al Viper), a Milano (Magazzini Generali il 17) e infine a Padova (il 18 novembre all’Hall).

Mentre il cantante parte sempre in autunno con Mika – The Magic Piano, due spettacoli per ogni città italiana.

Lo show sarà inaugurato in anteprima il 18 e 19 settembre al Teatro Filarmoico e all’Arena di Verona.

LEGGI ANCHE: Elodie, Tribale è il nuovo singolo: testo con il video e foto sexy della cantante