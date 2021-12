Che colore è il Very Peri, il nuovo Pantone 2022

Che colore è il Very Peri, il nuovo blu Colore dell'Anno 2022 per il Pantone Color Institute, l'autorità internazionale del colore.

Il Very Peri è il Colore dell’Anno 2022 secondo il Pantone Color Institute. La più importante istituzione internazionale per stilisti e pubblicitari in ambito di catalogazione dei colori ha eletto la gradazione che rappresenterà il nuovo anno.

Cos’è il Very Peri, Colore dell’anno 2022 per Pantone

Pantone, azienda americana che ha creato l’omonimo sistema di classificazione dei colori, da decenni un’autorità nel mondo della grafica e della moda, ha scelto il Colore dell’Anno 2022. Si tratta del Very Peri, una tinta di blu pervinca tendente al viola, un mix della calma delle sfumature turchesi e dell’energia delle punte di rosso.

Nel post di presentazione sul profilo instagram ufficiale di Pantone, la scelta è spiegata così: “Viviamo in un’era di trasformazione. Emergiamo da un lungo periodo di isolamento, le nostre idee e i nostri standard stanno cambiando. Mostriamo una sicurezza spensierata e una curiosità ardita che anima il nostro spirito creativo. PANTONE 17-3938 Very Peri, intrigante e indagatore, ci aiuta ad abbracciare questo scenario di possibilità in continua alterazione, aprendoci a una visione nuova mentre riscriviamo le nostre vite. Riaccende la nostra gratitudine per alcune delle qualità rappresentate dal blu, ed è completato da una nuova prospettiva moderna. PANTONE 17-3938 Very Peri accende una nuova luce sul futuro davanti a noi”.

Cos’è il Pantone Color of the Year?

Il Colore dell’Anno Pantone, o Pantone Color of the Year, è una tradizione che nasce negli anni 2000. In quell’anno, l’azienda leader del settore della grafica decide di eleggere per la prima volta una tinta che sarà protagonista dell’annata successiva, fungendo da ispirazione per stilisti, designer e artisti di tutto il mondo. Grazie a questa iniziativa, Pantone si è affermata come l’indiscussa Autorità del Colore. Ogni anno la selezione avviene dopo una lunga ed attenta analisi da parte di un gruppo di esperti del centro di ricerca Pantone Color Institute, che prendono in esame le influenze e le mode dell’intero globo. Lo scorso anno, i colori selezionati sono stati ben due: l’elegante grigio Ultimate Grey e il vibrante giallo Illuminating.