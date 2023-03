Telefonata tra le Meloni e Zelensky conferma gli aiuti per l’Ucraina: Save The Children lancia un terribile allarme

Telefonata tra le Meloni e Zelensky: entrambi le parti hanno dato notizia di un colloqui telefonico definito “fruttuoso”. Intanto, Save The Children ha lanciato un allarme sulla povertà di tante famiglie ucraine.

Telefonata tra le Meloni e Zelensky conferma gli aiuti per l’Ucraina

Confermata su Twitter la telefonata tra Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni. Lo stesso presidente dell’Ucraina ha condiviso la notizia del colloqui con la premier italiana. “Abbiamo parlato delle nostre iniziative bilaterali e internazionali. La via per la pace in Ucraina è il completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino e l’attuazione della nostra formula di pace – scrive Zelensky -. Grazie amici italiani per il vostro sostegno. Continuiamo a lavorare!”.

“Siamo con l’Ucraina. Ho confermato il nostro impegno e discusso l’obiettivo di una pace giusta e duratura”, ha risposto sempre su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una telefonata che anticipa la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si terrà a Roma il 26 aprile.

Save The Children lancia un terribile allarme

Intanto, un allarme viene lanciato da Save The Children che sottolinea il gran numero della famiglie ucraine che ormai vivono in estrema povertà. “Le famiglie in Ucraina vivono in una condizione di estremo bisogno che continua a peggiorare ogni giorno perché la guerra fa sprofondare nella povertà sempre più bambini e genitori”, ha dichiarato Sonia Khush, Direttrice di Save the Children in Ucraina. “Le persone perdono le loro fonti di reddito perché in tutto il Paese le imprese chiudono e i salari non ci sono più. È una situazione devastante per le famiglie sfollate, che hanno già perso quasi tutto a causa della guerra e che ora sono sull’orlo della sopravvivenza. I bambini e le famiglie ucraine hanno bisogno di sostegno umanitario e la comunità internazionale deve impegnarsi ad aiutare la ripresa di questa generazione, assicurando a questi bambini e questi ragazzi, insieme alle loro famiglia, condizioni di vita sicure e dignitose, ma anche di avere un futuro a cui guardare. I bambini sono il futuro dell’Ucraina, ma il loro sviluppo e il loro futuro sono gravemente ostacolati dal conflitto in corso”, ha concluso Sonia Khush.

Secondo l’ultimo Rapporto sui bisogni multisettoriali dell’Ucraina dell’Oche, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari comunitari, si legge in un comunicato, più del 40% delle famiglie ha dichiarato di avere difficoltà a soddisfare le esigenze quotidiane di cibo, acqua e beni di prima necessità, nelle aree più colpite dai combattimenti, nell’Est e nel Sud del Paese, il numero sale al 60%.

