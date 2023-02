Buongiorno mamma 2: quando inizia, quante puntate sono e anticipazioni di Maria Chiara Giannetta

Buongiorno mamma 2 è pronta per arrivare in prima serata sulle reti Mediaset. Dopo il successo della prima stagione ecco che arrivano i nuovi episodi con i due protagonisti principali che sono Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Buongiorno mamma 2: quando inizia e quante puntate sono

La fiction con Raoul Bova Buongiorno mamma è pronta per arrivare con la seconda stagione. La prima puntata verrà mandata in onda mercoledì 15 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Dopo la messa in onda televisiva, tutti gli episodi della serie saranno disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity. In totale sono 12 episodi che saranno distribuiti in sei prime serata dal 15 febbraio al 22 marzo 2023.

Le anticipazioni di Maria Chiara Giannetta

Intervistata da Il Giornale, Maria Chiara Giannetta svela alcune anticipazioni sulla trama della nuova stagione e sul suo personaggio: “Mi risveglio dal coma come in una favola ma la vita dopo è dura”.

“Succede proprio un miracolo. È come se la famiglia venisse premiata per la dedizione verso la madre e moglie e per la lunga attesa. E infatti la nostra è una favola. Una persona allettata non può restare così bella ed è impossibile recuperare tutte le funzioni dopo anni di incoscienza. Però i medici, le persone che si sono svegliate e i loro familiari con cui sono entrata in contatto mi hanno rassicurata: per loro l’importante è che se ne parli, anche se in maniera romantica, che si racconti cosa significhi affrontare queste situazioni. Perché il risveglio è solo il primo step”, spiega l’attrice parlando della storia di Anna Borghi. “Certo, all’inizio c’è una grande gioia. Poi diventa molto dura: bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di aiutare la persona a riprendere i ritmi della vita con coraggio, pazienza e gradualità”, aggiunge Maria Chiara Giannetta.

