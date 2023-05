Craig Raymond Turner, chi era il figlio di Tina Turner morto suicida nel 2018

Chi era Craig Raymond Turner, figlio maggiore di Tina Turner morto suicida nel 2018. Nato da una relazione tra la cantante e il sassofonista Raymond Hill, si tolse la vita all’età di 59 anni: “Era un bimbo molto emotivo”.

Chi era Craig Turner, figlio maggiore di Tina Turner

Nato il 29 agosto 1958, Craig Raymond Turner era il figlio primogenito di Tina Turner, celebre star della musica americana scomparsa nel 2023. Nacque dall’amore tra la cantante e Raymond Hill, sassofonista dei Kings of Rhytm, la band del futuro marito di Tina, Ike Turner. Negli anni successivi, dopo il matrimonio della madre, Craig fu adottato proprio da Ike, che a sua volta ebbe un figlio con Tina, Ronnie. Tina Turner in seguito adottò anche altri due figli del marito, Ike Junior e Michael.

La relazione tra i due, tuttavia, si rivelò molto tossica. Nel corso del loro matrimonio, la cantante fu vittima di continui abusi da parte del marito. La violenza domestica subita dalla madre ebbe un forte impatto su Craig, che Tina Turner descrisse come un “bambino molto emotivo”. La cantante ne parlò nel salotto televisivo di Oprah Winfrey: “I figli di Ike non hanno mai reagito, ma il mio figlio maggiore, Craig, era un bambino molto emotivo. Aveva sempre lo sguardo triste. Un giorno, mentre Ike stava litigando con me, Craig ha bussato alla porta e ha detto: ‘Mamma, stai bene?”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La morte per suicidio nel 2018

Da adulto, Craig Raymond Turner si tenne lontano dal mondo della musica e dello spettacolo. Diventò un agente immobiliare e lavorò soprattutto in California. Nel 2018, all’età di 59 anni, si tolse la vita nel suo ufficio con un colpo di pistola. La notizia del suicidio del figlio fu un colpo durissimo per Tina Turner, che era già in lotta con gravi problemi di salute. La cantante scrisse uno struggente messaggio di addio sul suo profilo Twitter: “Il mio momento più triste come madre. Giovedì 19 luglio 2018 ho dato l’ultimo saluto a mio figlio, Craig Raymond Turner. Mi sono riunita con la famiglia e gli amici per spargere le sue ceneri al largo della costa della California. Aveva cinquantanove anni quando è morto in modo così tragico, ma sarà sempre il mio bambino”.

My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond Turner, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby pic.twitter.com/XzZQCdz8tl — TinaTurner (@tinaturner) July 27, 2018

I motivi dietro l’insano gesto di Craig non sono mai stati resi noti, la famiglia Turner non ha mai rilasciato dichiarazioni al riguardo. La cantante ha parlato ancora di lui nella sua biografia: “Era un’anima tormentata. Riesco ancora a vederlo quando era un bambino. Non aveva più di due o tre anni. Voleva sedersi con me quando ero appena tornata da un tour, ma Ike gli diceva di tornare in camera sua. Sono sicura che nella sua piccola mente non aveva parole per spiegare quanto volesse stare con sua madre. Non è stata una mia scelta”.