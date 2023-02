Wolf, Fedez lancia il suo nuovo podcast: temi e e dove seguire il nuovo programma del rapper

Wolf, Fedez lancia il suo nuovo podcast. Dopo il successo di Muschio Selvaggio, ecco il nuovo progetto del rapper sempre nel mondo dei podcast che stanno diventando molto richiesti ma soprattutto seguiti. Ecco di cosa si tratta e come seguire gli episodi con Fedez.

Wolf, Fedez lancia il suo nuovo podcast

Fedez ha lanciato il suo nuovo podcast dal titolo Wolf – Storie che contano. Realizzato in collaborazione con la fintech HYPE e la società di consulenza Be Shaping The Future, e prodotto da Doom Entertainment, la società fondata dal rapper nel 2013 insieme a J-Ax. Fedez, nella presentazione del progetto, ha spiegato che il suo obiettivo sarà quello di portare la propria esperienza che gli ha permesso di diventare un “discreto imprenditore”. “Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, per portare la mia esperienza e quella di terzi”.

Alla presentazione del suo nuovo progetto, il rapper era molto emozionato ed agitato: “Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile”. “È un prodotto digitale che si evolverà in base alle preferenze dei consumatori, un nuovo modo di intendere i servizi finanziari”, spiegano Giuseppe Virgone – CEO di HYPE e Giuseppe Mayer – CEO di BE WOW in conferenza stampa.

Temi e e dove seguire il nuovo programma del rapper

Si tratta di un podcast dedicato alla finanza composto da 18 episodi in uscita su You Tube ogni due settimane. Dunque, i vari temi affrontati nelle puntate saranno legati al mondo della finanza, dei risparmi e degli investimenti, con “ospiti esperti” e “ospiti pop”.

La prima puntata del nuovo podcast, disponibile su tutte le piattaforme di streaming, vede la partecipazione dell’imprenditore tech ed esperto in criptovalute Gianluigi Ballarani e dello youtuber Surry e sarà incentrata sul tema delle criptovalute.