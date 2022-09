Ministero salute, allarme bomba: evacuate le sedi a Roma

Paura a Roma per un allarme bomba al ministero della salute: evacuato il personale dipendente. Già in corso i primi accertamenti

Paura a Roma per un allarme bomba al ministero della salute a Roma. Secondo quanto si apprende, al centralino del dicastero è arrivata, infatti, una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno sia nella sede principale (che si trova sul lungotevere Ripa) a Trastevere, sia in quella distaccata all’Eur, che precisamente è ubicata in viale Ribotta.

I dipendenti del ministero della salute sono stati fatti evacuare, e ora si stanno affollando all’esterno della struttura.

Già in corso i primi accertamenti