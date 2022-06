Elisa in concerto a Bassano, crolla la tettoia del palco: ci sono due feriti

Elisa in concerto a Bassano: non si terrà a causa di un incidente avvenuto durante il montaggio del palco. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco ma intanto il concerto è stato rinviato di diverse settimane.

Elisa in concerto a Bassano, crolla la tettoia del palco

Un episodio spiacevole che poteva constare caro nel montaggio del palco per il concerto di Elisa a Bassano Del Grappa. All’interno del Parco Ragazzi del ’99, la tettoia del palco è crollata dove due uomini che stavano lavorando sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Gli organizzatori del tour hanno preso le distanze dall’accaduto. “Il montaggio non è di nostra competenza, ma della produzione del festival che gestisce l’evento – ha precisato il manager della Friends & Partners, Ferdinando Salzano –. Siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa”.

Evento rinviato

Elisa aveva scelto Bassano per dare il via al suo tour “Back to the Future”, dedicato alla salvaguardia dell’ambiente, con un concerto subito sold out.

“Proviamo a cambiare le regole del gioco e a fare musica in modo diverso, pensando alla nostra Terra” aveva scritto su Instagram. L’evento musicale della cantante è stata rinviato al prossimo 3 agosto, ma i biglietti acquistati restano validi per la nuova data.

