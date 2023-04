Toni Servillo, malore sul palco a Parigi: come sta l’attore napoletano

Toni Servillo ha avuto un malore mentre recitava sul palco di un teatro di Parigi. Tanta paura per i presenti, il teatro era sold out. Immediati i soccorsi con l’attore napoletano che è stato trasferito in ospedale per alcuni controlli. Non mancava molto alla fine dello spettacolo, tuttavia quest’ultimo è stato interrotto.

Toni Servillo, malore sul palco a Parigi

Toni Servillo ha accusato un malore mentre era in scena al Teatro dell’Odeon di Parigi. L’attore napoletano, 64 anni, stava interpretando “Le voci di Dante”, un testo dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano. Il Teatro era tutto sold out e quando Servillo si è sentito male lo spettacolo è stato immediatamente interrotto. L’attore si trovava nella capitale francese da qualche giorno nell’ambito della rassegna dedicata alla cultura italiana Passions italiennes.

Come sta l’attore napoletano

Secondo quanto riferisce Ansa, è sempre rimasto cosciente e ha presto manifestato l’intenzione di voler continuare nella recitazione. Tuttavia, Servillo è stato convinto dal suo staff a farsi accompagnare all’ospedale per fare dei controlli ed accertamenti. Come riportano alcuni media, l’attore si è accasciato sul palco e cadendo ha urtato il leggio, riportando una ferita all’orecchio.

