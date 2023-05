Inaugurazione piscina più alta in Italia, la presenta Federica Pellegrini

Nelle ultime ore in Italia c’è stata l’inaugurazione della piscina più alta del paese e addirittura la seconda piscina più alta d’Europa. A presentarla è stata Federica Pellegrini, pronta a nuotarci dentro.

Soltanto la Spagna vanta la struttura più grande.

Italia, inaugurazione piscina più alta

Il territorio azzurro è da sempre molto vicino al nuoto come disciplina sportiva. È stata così inaugurata la piscina più alta d’Italia, presente a Livigno, luogo importantissimo per lo sport del nostro panorama. La struttura presenta 1816 metri e diventa la seconda piscina più alta d’Europa, seconda soltanto alla Spagna che tocca i 2300 metri a Sierra Neva.

Presente all’inaugurazione, come protagonista, anche Federica Pellegrini che di vasche ne ha percorse molte. L’impianto è stato così costruito all’interno del centro di preparazione olimpica del Coni; dopo diversi anni questa costruzione si è tramutata finalmente in realtà. Un’attesa lunga e snervante, che porta invece prestigio e competitività. L’inaugurazione ha infatti visto la presenza di moltissimi professionisti dello sport, come ad esempio Elia Viviani, Filippo Ganna e Michela Moioli (nell’ambito del ciclismo), poi Maurizio Bormolini (nel campo dello snowboard) e Yeman Crippa (per l’atletica). Immancabili, chiaramente, i moltissimi nuotatori azzurri.

Non poteva assentarsi Federica Pellegrini che ha avuto l’onore di tagliare il nastro della piscina, per poi esprimere il suo entusiasmo.

L’atleta ha così descritto le sue intenzioni:

“Ho sognato di poterci nuotare anche io ma mi sono ritirata, ora spero che la vasca lunga aiuti la nazionale più forte di sempre, mentre io qui per i prossimi due anni ci verrò spesso avendo deciso con Matteo di creare un’Academy per i giovani talenti”.

Un impianto pronto ad essere sfruttato e pronto ad impreziosire uno degli sport più importanti in Italia. Adesso si tratta di un progetto divenuto realtà concreta.

