Boris Johnson ha dichiarato di essere stato minacciato da Putin: le parole dell’ex primo ministro britannico

Boris Johnson è ritornato a parlare in un documentario e l’ha fatto con il botto. L’ex primo ministro del Regno Unito ha dichiarato di essere stato minacciato da Vladimir Putin prima dell’invasione in Ucraina. Le minacce sono arrivate in una lunga telefonata tra i due leader.