Boris Johnson ricorda Gorbaciov e attacca Putin. Su Sky arriva This England, la serie tv con Branagh nei panni del primo ministro inglese

Boris Johnson ha ricordato Gorbaciov nel giorno della sua morte, non perdendo l’occasione di attaccare il presidente russo Vladimir Putin. Intanto, su Sky arriva la serie tv che racconta la vita personale e politica proprio del primo ministro britannico con intrecci tra la su avita personale e politica.

Il premier britannico Boris Johnson ha ricordato Mikhail Gorbaciov nel giorno della sua morte attaccando in qualche modo il presidente russo Vladimir Putin: “Sono rattristato – ha scritto Johnson su Twitter – di apprendere della sua morte.

Ho sempre ammirato il coraggio e l’integrità con cui portò la Guerra fredda a una conclusione pacifica. In un tempo segnato dall’aggressione di Putin all’Ucraina, il suo impegno senza risparmio per aprire la società sovietica resta un esempio per tutti noi”.

Su Sky arriva This England, la serie tv con Branagh nei panni del primo ministro inglese

Su Sky sta per arrivare This England, la serie tv Sky Original in 6 episodi con il vincitore del premio Oscar e del premio Bafta Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson.

La serie tv racconta i difficili primi mesi da Premier britannico. Gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 settembre. Il cast è completato da Ophelia Lovibond, Andrew Buchan, Tim Goodman, Alec Nicholls, James Corrigan.

Durante gli episodi, si vedrà un Johnson alle prese con Covid-19, Brexit e una controversa vita politica e personale. La serie è prodotta dalla Revolution Films di Michael Winterbottom e dalla Passenger di Richard Brown.

Di seguito ecco il primo trailer lanciato da Sky nelle ultime ore in tv e sul web: