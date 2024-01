Fiorello su Sinner-Sanremo ritorna ad usare il suo linguaggio ironico e sarcastico. Inoltre, si rende protagonista di una spiacevole vicenda che riguarda Lorella Cuccarini.

Fiorello su Sinner-Sanremo: “Non dovevi vincere”

Fiorello è tornato sulla questione del rifiuto di Sinner ad andare al Festival di Sanremo. “È tornato Swiffer-Amadeus e ogni cosa che tocca diventa polemica!” scherza Fiorello. “Non lo riconoscevo più, a una settimana da Sanremo non stava succedendo niente e finalmente una cosa apparentemente normale come un invito a uno sportivo a Sanremo è montata una polemica che oggi campeggia su tutti i giornali. La colpa è di Sinner: Jannik non dovevi vincere! Vergogna e vergogna pure Sanremo” esclama ridendo, rivolto al campione. “Ma no scherzo, è un bravo ragazzo. È talmente un bravo ragazzo che non vuole andare a Wimbledon per non rovinare l’erba”.

“Ieri ha tuonato il Presidente della FIT e allora Amadeus – ha raccontato Fiorello – che ha un canale diretto con il TG1 perché il suo cellulare è collegato direttamente con il telegiornale, ha mandato un video. Deluso Binaghi avrebbe dovuto essere se io andavo a Wimbledon. Amadeus allora ha tolto di imbarazzo Sinner. Tutto è bene quel che finisce bene e lo show abbia inizio”.

Lorella Cuccarini: rivelato il cellulare

Poi, sempre nella puntata del suo programma, Fiorello ha condiviso il numero di cellulare di Lorella Cuccarini in diretta su Viva Rai2. Si è trattato ovviamente di uno sbaglio ma il conduttore non è nuovo a queste gaffe.