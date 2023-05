Bobo tv a teatro dal mese di maggio 2023: le tappe, i biglietti e la diretta in radio

Bobo tv a teatro arriva con una nuova serie di spettacoli in giro per l’Italia. Bobo Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano tornano dunque in presenza a raccontare di calcio e sport passando da Twitch alle sale.

Bobo tv a teatro dal mese di maggio 2023: le tappe

La Bobo tv torna in teatro con Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola con Futura Management. Dopo il successo confermato su Twitch ma anche della sorpresa al teatro lo scorso anno, a partire dal 12 maggio lo show è tornato nei teatri italiani. “La Bobo tv continua ad evolversi e sta diventando a tutti gli effetti la nuova tv del futuro”, ha dichiarato Christian Vieri. “E questo grazie ad una programmazione settimanale, diversificata a seconda degli sport e interessi, in grado di intrattenere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo”. Le prime tappe della tournée eBay Bobo Tv a teatro, sono a Lecce al Teatro DB D’essai il 12 e 13 maggio e a Napoli al Teatro Troisi il 2 e 3 Giugno, ormai sold out.

“Siamo molto contenti che la Bobo Tv stia mutando in vero e proprio nuovo canale televisivo. Con un palinsesto sempre più fitto, nel corso dei mesi a venire, la Bobo Tv continuerà a incrementare le proposte e a sorprendere i moltissimi fan”, ha dichiarato Valentina Cammarata, CEO di Futura Management. “Inoltre, questo passaggio da una trasmissione a sette programmi, è sinonimo del cambiamento che attraverso la Bobo tv abbiamo avviato a livello della comunicazione in ambito sportivo”, conclude Cammarata.

Bobo tv a teatro: i biglietti

Sono disponibili su TicketOne a questo link i biglietti per poter assistere e partecipare alla tournée dei quattro ex calciatori che saranno accompagnati da diversi ospiti durante i loro veri e propri spettacoli e racconti di calcio. Sono ancora disponibili alcuni posti nei teatri.

La diretta in radio

Inoltre, altra novità di quest’anno, è stato annunciato che a Radio Kiss Kiss alcuni momenti dello spettacolo saranno anche in diretta radio nazionale. Main partner dell’iniziativa è eBay; Fonzies e LeoVegas News che organizzerà un meet&greet con i fan al termine dello spettacolo teatrale.