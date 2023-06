Morgan replica a Fedez dopo le critiche del rapper su XFactor: “Sfidami sulla competenza musicale”

Morgan ha risposto alle critiche di Fedez sulla sua partecipazione come giudice a XFactor 2023. L’artista ha utilizzato i suoi canali social per replicare con parole chiare e dirette. Dunque, la polemica a distanza tra i due si aggiorna di nuovi capitoli.

Morgan replica a Fedez dopo le critiche del rapper su XFactor

Morgan ha replicato all’attacco di Fedez sulla sua partecipazione come nuovo giudice a XFactor. Un ritorno che non tutti hanno preso bene, soprattutto Fedez che nella conferenza della presentazione del suo concerto LoveMI, ha risposto preoccupato. “Il ritorno a XFactor con Morgan, lui è sempre così turbolento, ti preoccupa che ci sia?”: è stata la domanda fatta a Fedez. “Non è questione di turbolento – la risposta del rapper – spero sia professionale e che arrivi almeno in orario“.

La risposta sui social: “Sfidami sulla competenza musicale”

“Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?“, ha replicato Morgan su Instagram. Nei commenti qualcuno paragone Morgan a un leone e Fedez a una zecca, e così il cantautore risponde: “Una zecca no, diciamo un gattino”. L’artista poi aggiunge: “Chi è che fa il presuntuoso qui, io? Ma mica l’ho chiamato in causa io. Se fossi presuntuoso non mi metterei a gareggiare. Il problema è che sono umile, così poi mi trovo nella merda quando per non fare la parte di chi gioca facile, anziché asfaltare incasso e tiro dritto“.