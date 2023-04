Blanco e Mina in duetto con “Un briciolo di allegria”: “Lei è la regina della musica”

Blanco e Mina in duetto con Un briciolo di allegria: “Per me è un grande onore. Lei è la regina della musica italiana”. Un mix tra due generazioni per il nuovo album del giovane cantante, ecco il video del brano.

Blanco e Mina in duetto, ecco il video di Un briciolo di allegria

Blanco torna alla ribalta con Innamorato, il suo secondo album in studio. Il disco contiene molti brani interessanti, ma è uno in particolare ad aver attirato l’attenzione di pubblico ed addetti ai lavori: Un briciolo di allegria, magico duetto con l’intramontabile Mina. Il videoclip del pezzo, diretto da Simone Peluso, sta già raccogliendo migliaia di visualizzazioni su Youtube. Nel video, tutto in bianco e nero, un Blanco nei panni di un investigatore da film noir insegue l’ombra di Mina, visibile solo come una sagoma lontana o come un gatto pronto a sparire dietro un angolo. Il corto è stato girato interamente a Villa Augusta, lussuosa dimora in stile liberty risalente ai primi del Novecento, ubicata ad Ariccia, in provincia di Roma.

Parla Blanco: “Per me è un onore, lei è la regina della musica italiana”

Blanco si è detto più che entusiasta di aver lavorato a questo progetto insieme a Mina. “Sono veramente felice di questo duetto.” -afferma il giovane cantautore- “Per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”.