Incidente mortale sulla strada statale 42 ad Artogne. Due automobili, infatti, si sono scontrati frontalmente.

Artogne, incidente mortale: 30enne perde la vita

Nuova tragedia stradale ad Artogne. Due automobili, infatti, si sono scontrate frontalmente e a perdere la vita è stato un trentenne di Lovere. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe iniziato a sbandare, tanto che diverse altre automobili gli avrebbero suonato il clacson prima dell’incidente. A un certo punto la Clio che guidava ha invaso la corsia opposta, andandosi a schiantare contro la vettura che viaggiava nell’altra direzione.

Ss42 chiusa al traffico

Perchè il trentenne abbia perso il controllo del mezzo? Ancora si sta indagando su questo, ma per il ragazzo di trent’anni non c’è stato nulla da fare. Dell’altra ragazza che era sull’altra auto non si conoscono ancora le generalità: attualmente è stata portata in elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Breno e i Vigili del fuoco di Brescia.

Dopo l’incidente, la ss42 è stata momentaneamente chiusa al traffico.