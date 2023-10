Bianca Pazzaglia, chi è l’ex moglie di Enrico Brignano: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Bianca Pazzaglia, cosa sappiamo dell’ex moglie di Enrico Brignano? Scopriamo qualche informazione in più sulla prima consorte del noto comico romano, oggi sposato con Flora Canto.

Chi è Bianca Pazzaglia, ex moglie di Enrico Brignano: vita privata, carriera

Il noto comico romano Enrico Brignano, prima del suo matrimonio con l’attrice e showgirl Flora Canto, è stato sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia. L’artista romana per molti anni ha fatto della danza la sua professione, lavorando nel mondo dello spettacolo e della televisione. In carriera ha fatto parte del corpo di ballo di diversi spettacoli televisivi, tra cui il Festivalbar e diversi show di Giorgio Panariello.

Oggi Bianca si guadagna da vivere anche come insegnante di pilates, professione che svolge dal 2015. È la fondatrice del portale di allenamento Just Barre, che permette di seguire le sue lezioni e i suoi corsi direttamente online. Pazzaglia pubblicizza i suoi corsi su Youtube e sul suo profilo Instagram.

Vita privata, la storia con il comico e il divorzio

Le vite di Bianca Pazzaglia ed Enrico Brignano si intrecciano proprio grazie alle loro carriere nel mondo dello spettacolo. Dopo anni di fidanzamento, i due decidono di convolare a nozze nel 2008. Il loro matrimonio, tuttavia, dura solo qualche anno: nel 2013 decidono di prendere strade diverse, senza mai svelare al pubblico i motivi dietro il loro divorzio. Da allora le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Pazzaglia sono molto limitate: l’ex ballerina ha preferito tenersi ben lontana dalla luce dei riflettori. Ad oggi pare aver ritrovato l’amore tra le braccia di un altro uomo, che l’ha resa madre della sua primo figlia.

Anche Brignano non ha condiviso molti dettagli su quanto accaduto con Bianca. Ospite del Maurizio Costanzo Show, il comico si è limitato a dire: “Tra me e lei le cose non sono andate bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”.