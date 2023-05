Barbara Ballotti, chi è la moglie di Alberto Bertoli: vita privata, carriera, figli

Chi è Barbara Ballotti, moglie di Alberto Bertoli. Scopriamo qualche informazione in più sulla donna che ha fatto innamorare il musicista, figlio di Pierangelo Bertoli. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Barbara Ballotti, moglie di Alberto Bertoli: vita privata e carriera

Il musicista e cantautore 42enne Alberto Bertoli, figlio del Cantastorie dell’Emilia Pierangelo Bertoli, ha trovato l’amore accanto a Barbara Ballotti, sua compagna per molti anni prima delle nozze nel marzo del 2023. Si sa molto poco sul conto di Barbara, anche per la premura con cui Bertoli protegge le informazioni sui suoi familiari. I due si sono sposati l’11 marzo nel comune di Sassuolo, con cerimonia civile officiata dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, vecchio amico del cantautore. Al momento non vi sono informazioni sulla carriera di Barbara Ballotti o sui suoi studi.

Vita privata, hanno figli? Come si sono conosciuti?

Dall’amore di Barbara e Alberto amore sono nati due fili, Dario e Cesare. Non sappiamo molto sul loro conto, vista la riservatezza del cantautore. Dalle informazioni svelate da Bertoli in diverse recenti interviste sappiamo che stanno insieme da 14 anni e che si sono conosciuti ad un compleanno di un amico comune. “Lei era fidanzata con un altro ragazzo.” -spiega il cantautore in un’intervista a Il Resto del Carlino– “Me ne innamorai subito, così le scrissi una canzone per conquistarla. Grazie a quelle note, e non solo, oggi siamo marito e moglie”.