Maltempo in Toscana: i Comuni colpiti e i danni. Allerta meteo al centro-nord

Maltempo in Toscana: in queste ore l’allerta è alta su diverse Regioni del centro-nord della Penisola. Attenzione particolare su alcuni comuni toscani per le abbondanti piogge.

Maltempo in Toscana: i Comuni colpiti e i danni

La Toscana in queste ore è stata al centro di un forte maltempo che ha causato molti danni in alcuni Comuni. Tanta pioggi è caduta dino a 100-150 mm con punte di 50 mm l’ora. L’allerta è di colore arancione e riguarda l’area nord-ovest della regione e il Valdarno inferiore, quella gialla Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. In particolare, una tromba d’acqua si è abbattuta su Follonica, in provincia di Grosseto, provocando allagamenti anche gravi in varie zone della cittadina. Sono stati chiusi tutti i sottopassaggi, con traffico in tilt e appello ufficiale del Comune a restare in casa: “Tutti i sottopassi della città sono chiusi, si raccomanda estrema attenzione. Non uscite. I mezzi della Protezione Civile sono fuori per l’emergenza”. Nelle città di Livorno e Carrara sono state chiuse le scuole per precauzione. Il presidente della regione Eugenio Giani ha segnalato un nubifragio a Casciana Terme con 36 mm di pioggia in 15 minuti.

Allerta meteo al centro-nord

Il maltempo è stato circoscritto dagli esperti al centro-nord della Penisola. Per il Dipartimento della Protezione Civile è allerta arancione, giovedì 19 ottobre, su settori di Liguria, Toscana e Emilia-Romagna. Mentre è stata annunciata allerta gialla in cinque regioni: Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Friuli Venezia-Giulia e Piemonte.

“La Liguria è attraversata da un fronte importante – fa sapere l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -, il primo di carattere invernale e con una carica molto significativa dopo mesi senza pioggia. Ci aspettiamo piogge intense, vento e mareggiata. Questa notte abbiamo monitorato insieme alla colonna mobile della Protezione civile la fase prefrontale, che ha colpito la zona di confine tra Liguria e Toscana. Le prime proiezioni indicano maltempo fino alla giornata di sabato mattina, con fase di marcata instabilità nella giornata di domani”.