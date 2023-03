Marsiglia, le parole di Tudor: “Qui livello alto”

La sosta nazionali ha allontanato molti calciatori dai propri club e ha permesso ad alcuni allenatori di rifiatare e riflettere sul percorso fino ad ora tracciato. Tra i vari tecnici presi in considerazione, c’è anche Igor Tudor, allenatore del Marsiglia.

Alla sua prima annata in Ligue 1, l’ex centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni in proposito.

Tudor sul Marsiglia e sulla Ligue 1

L’ex calciatore croato – vecchia conoscenza della Juventus – ad inizio stagione si è accasato al Marsiglia, giocandosi così un’ottima occasione per mettersi in gioco nel campionato francese. Una divisione spesso sottovalutata ma che, a detta sua, nasconde molte insidie.

A dichiararlo proprio Igor Tudor, intervistato da L’Equipe:

“Qui c’è il PSG, che non avrebbe eguali in Italia perché oggi è superiore a Inter e Juve. Poi ci sono tre o quattro squadre italiane che, in termini di rosa, hanno più qualità. Ma dal sesto all’ultimo posto, le squadre francesi sono tutte più forti. Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo o Reims-Spezia, vincerebbero le francesi con ampio margine. A Reims ci sono 3-4 giocatori che vorresti avere nella tua rosa; l’Inter, invece, non prenderebbe nessuno da Empoli o Spezia. L’altra differenza fondamentale è che in Francia c’è molto più ritmo, perché la tipologia dei giocatori è diversa: qui sono più giovani e più fisici. In Italia l’intensità non c’è, ecco perché gli inglesi comprano giocatori del Lorient. Qui hanno le qualità per giocare nel miglior calcio”.

Il suo parere sulla Ligue 1 appare estremamente positivo, a dispetto di quanto si pensi. Infatti, se si analizzassero i primi cinque campionati europei, quello francese e quello tedesco si giocherebbero le ultime due posizioni. Secondo il tecnico 44enne non è affatto così e, anzi, la Ligue 1 è per certi versi superiore alla Serie A.

Conoscitore di entrambi i mondi calcistici (quello italiano e quello francese), il suo pensiero ha sicuramente molto rilievo.