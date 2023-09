Stefano De Martino a Belve, ha tradito Belen? “Non sono un santo”

Stefano De Martino tra gli ospiti per il ritorno in tv di Belve, ha davvero tradito Belen Rodriguez? Le parole del conduttore: "Non sono un santo".

Stefano De Martino ospite a Belve, il conduttore ha davvero tradito Belen Rodriguez? L’ex ballerino di Amici sarà uno degli ospiti di Francesca Fagnani nella puntata di stasera del talk show: “Non sono un santo”.

Belve, Stefano De Martino ha davvero tradito Belen? “Non sono un santo”

Questa sera Francesca Fagnani e il suo Belve tornano su Rai 2 per la nona edizione dell’amato talk show, in una puntata piena di ospiti eccellenti. Tra questi spicca Stefano De Martino, amato conduttore televisivo lanciato da Amici come ballerino nel 2009, oggi spesso al centro del gossip per il suo continuo tira e molla con Belen Rodriguez. Dopo l’ennesima separazione dalla showgirl argentina, De Martino si prepara a svelare qualche dettaglio in più sul suo rapporto con lei.

Sono tante, infatti, le voci che parlano dell’infedeltà del conduttore, vista come la causa principale dietro le fratture della coppia. Ne è sicuro lo stesso Fabrizio Corona, anche lui tra gli ospiti di Belve di stasera: “Stefano ha tradito Belen più volte DURANTE L’ULTIMO ANNO di relazione e lei lo ha scoperto. Come? Nel modo più semplice dell’era social: l’iPad del figlio collegato all’iCloud del cellulare del marito. Tante le chat scoperte, molti i possibili tradimenti certi…”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Francesca Fagnani ha chiesto un commento al riguardo proprio a De Martino: “Il fatto che Belen in più occasioni abbia sottolineato la sua tendenza al tradimento, le è dispiaciuto o l’ha capita e giustificata perché ha ragione?”. Il conduttore ha negato di aver mai tradito, pur ammettendo di non essere proprio privo di colpe: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento, io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna o di avere relazioni parallele, amanti. Gli uomini che hanno l’amante io non li ho mai capiti perché deve essere una fatica immane”.

I progetti futuri: “Sanremo? Farei fatica a dire di no”

Nel corso dell’intervista De Martino parlerà anche dei suoi progetti televisivi futuri. Il conduttore ha accennato al suo interesse per il Festival di Sanremo: “Con l’età mi piacerebbe anche spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto. Se mi piacerebbe condurre il prossimo conduttore del Festival di Sanremo? È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco“.