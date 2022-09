Mark Zuckerberg, l’ideatore di Facebook e di Meta successivamente, diventerà papà per la terza volta.

Mark Zuckerberg diventerà papà per la terza volta

“Siamo felici di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno”. Con queste parole scolpite su post su Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg ha annunciato la terza gravidanza della moglie Priscilla Chan. Dopo la nascita della figlia Maxima quindi, avuta nell’anno 2015 seguita da August, nata invece nel 2017, ecco che la coppia si appresta ad avere una nuova bambina.

Il matrimonio con Priscilla Chan

Priscilla e Mark, che sono una coppia molto solida e che si conoscono da anni, recentemente hanno festeggiato i 10 anni di matrimonio. Priscilla Chan è una filantropa americana ed ex pediatra, e i due si sono conosciuti ai tempi dell’università e si sono incontrati per la prima volta in fila per il bagno. La coppia è convolata a nozze nel 2012 e per l’occasione l’imprenditore ha donato alla moglie un anello con rubino.

Il loro viaggio di nozze si è svolto proprio in Italia.

La moglie, ad ogni modo, è conosciuta anche per avere un forte spirito filantropico, infatti è impegnata spesso nel sostegno attivo della scienza e della ricerca.