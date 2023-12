Fiorello contro De Martino sui tradimenti a Belen Rodriguez

Fiorello contro De Martino sui tradimenti che Belen Rodriguez ha raccontato in televisione nelle scorse ore. Lo showman siciliano ha scherzato ma ha usato parole anche forti.

Fiorello contro De Martino

Fiorello ha ironizzato ma allo stesso tempo è stato duro contro i tradimento di Stefano De Martino nei confronti di Belen Rodriguez. “È arrivata un’ultima ora – ha scherzato Fiorello –, Stefano De Martino va alle poste per pagare una multa e copula con tre donne in contemporanea”. E ancora: “Stefano De Martino si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna affianco”. Più seria invece la considerazione fatta in riferimento alle dichiarazioni del ballerino da Fazio: “Beh, se è la mamma di tuo figlio allora – sentenzia Fiorello – non la dovevi tradire”.

Le parole di Belen in tv

“Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato per un tradimento. Dopo un mese ho saputo, e io ho fatto finta di nulla”, ha raccontato Belen Rodriguez. Poi, ha aggiunto: “Io sono sempre stata in salute, poi quando è arrivata la depressione, che è una bruttissima bestia, non ha saputo accompagnarmi, tenermi la mano”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Sulla fine del rapporto con De Martino: “Lui mi aveva lasciato con un messaggio su Whastapp, io sono stata più raffinata”. È stato l’amore a farmi crollare, quando è finito il rapporto con Stefano De Martino. L’ultima volta non è neanche iniziata probabilmente. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tirata indietro e mai mi sono risparmiata”.

Infine, sulle sue condizioni di salute ha confessato: “L’amore è in salute e in malattia, il matrimonio è in salute e in malattia. Io sono sempre stata in salute, poi quando è arrivata la depressione, che è una bruttissima bestia, non ha saputo accompagnarmi, tenermi la mano. Mi sono sentita completamente sola e tradita nel profondo, sia letteralmente che moralmente. Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato per un tradimento. Dopo un mese ho saputo, e io ho fatto finta di nulla. Ho chiacchierato con le diverse signorine, sono state carine e hanno ammesso subito tutto! Sono arrivata a dodici, poi ho smesso di chiamare… Avevo il sesto senso. Mi sono tenuta tutto dentro perché pensavo di saperlo gestire. Ho iniziato a soffrire di depressione, non uscivo dalla stanza. Mi chiedevo come fosse possibile, ma quando arriva, arriva. Ho iniziato a non respirare più, ero in apnea, adesso peso 57kg, ma sono arrivata a pesare 49kg. Non volevo più vedere la luce, ma ho deciso di combattere. Aprire quelle finestre e quelle tende non è stato per niente semplice. La stanza era piena di tante lacrime e delusioni, la luce piano piano ha iniziato ad entrare. Lui stava tutto il tempo a Napoli, il lavoro è importante. Lui non ha saputo essere un marito, non c’era un matrimonio perché lui non mi ha amata. L’amore è un’altra cosa. Santiago ha dovuto vedere una mamma che stava crollando. Due giorni fa gli ho chiesto scusa perché mi dispiace che mi abbia visto crollare così”.