Barbie lancia Birkenstock, vendite in rialzo dopo il successo del film

L’enorme impatto di Barbie sulle Birkenstock, vendite in rialzo dopo il film. Protagonisti di una scena del lungometraggio, i sandali diventano il fenomeno dell’estate. Secondo il portale di shopping LYST il modello apparso nel film è ormai cercatissimo.

Il successo di Barbie porta bene a Birkenstock. Il film di Greta Gerwig dedicato alla celebre bambola della Mattel ha avuto un grande impatto sul pubblico internazionale, ora dimostrato anche dal rialzo in ricerche e vendite per le calzature del noto marchio di sandali tedesco. Le Birkenstock, considerato un oltraggio alla moda e per questo osteggiati da chi vive di tendenze, appaiono in ben due scene del film. Nella prima la Barbie interpretata da Margot Robbie fa visita a Barbie Stramba (Kate McKinnon) che la mette di fronte ad un bivio: rimanere nella lucida Barbieland con le scarpe con il tacco, o andare nel mondo reale con i comodi, ma terrificanti sandali Birkenstock.

Boom di ricerche per LYST, oltre il 110% in più

La scena è senz’altro rimasta impressa nell’ampio pubblico di Barbie e lo dimostrano i dati di LYST, portale di shopping online che spesso pubblica analisi e classifiche sui fenomeni web legati alla moda. Secondo il portale, il modello Arizona delle Birkenstock apparso in Barbie ha generato il 110% di ricerche in più sul loro sito dopo l’uscita del film.

Anche Birkenstock ha deciso ben presto di approfittare della situazione per cavalcare l’onda. Con l’uscita di Barbie il marchio tedesco si è subito attivato sul suo profilo Instagram ufficiale, con un video in cui mettono in mostra i propri modelli in rosa: “It’s a Pink, Pink World! Real world comfort that you can’t resist”.