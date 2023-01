Margot Robbie e il bacio a Brad Pitt sul set di Babylon con il suo amore per il rock

Margot Robbie ha fatto diverse rivelazioni ultimamente sia sulla sua vita professionale sia su quella personale. Si sta discutendo molto del bacio dato dell’attrice australiana al Brad Pitt durante le riprese del film Babylon.

Margot Robbie e il bacio a Brad Pitt sul set di Babylon

Si sta discutendo del bacio dato da Margot Robbie a Brad Pitt nel corso delle riprese dell’ultimo film che li ha visti protagonisti. Nel corso di un’intervista con E News l’attrice australiana ha rivelato che la scena del bacio con Brad Pitt che si vede nel film Babylon non era prevista venendo improvvisata davanti alle telecamere.

«Ho pensato: “In quale altro momento avrò la possibilità di baciare Brad Pitt? Ci proverò”», ha ironizzato Margot Robbie prima di ammettere che quella scena: «È stata semplicemente fantastica», confessando anche come quel bacio sia stato solo una scusa per potersi vantare di aver baciato Pitt. «Gli ho detto: Damien (Chazelle, regista della pellicola, ndr), credo che Nellie avrebbe baciato Jack», ovvero i due personaggi interpretati da Margot Robbie e Brad Pitt.

«Lui mi ha risposto: “Aspetta, vuoi solo baciare Brad!”. “Allora denunciami. Questa potrebbe essere la mia unica opportunità”, gli ho risposto io. Poi però ha ammesso che quella scena funzionava per il personaggio e così il bacio è rimasto», ha poi concluso l’attrice.

L’amore per il rock

Margot Robbie al talk show The Graham Norton Show ha dichiarato di essere una fan dell’heavy metal. “Ho avuto un periodo emo” ha detto Margot Robbie, che è nata nel 1990 “Mi tingevo i capelli di nero e li tagliavo con il rasoio e ascoltavo musica heavy metal”. Poi, Robbie ha detto: “Quando recitavo nella soap opera Neighbours sono andata ad un concerto degli Slipknot, e mi conoscevano tutti. Non me lo sarei mai aspettato: c’è un legame tra Neighbours e gli Slipknot”.

L’attrice, invece, durante la partecipazione dell’attrice ad uno show radiofonico sulla BBC, si è espressa così: “So che sei venuta ad un concerto degli Slipknot e volevo ringraziarti del tuo supporto. Complimenti anche per il tuo successo e la tua carriera. Se per caso vuoi venire ancora ad un concerto degli Slipknot, fammi sapere. Spero sia folle come lo ricordi!”