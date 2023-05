Grace Kelly, chi era la diva moglie di Ranieri di Monaco: come è morta, vita privata, carriera

Chi era Grace Kelly, diva hollywoodiana e moglie del Principe Ranieri III di Monaco. Grande amore della vita del Principe Grimaldi, vinse l’Oscar come Miglior Attrice nel 1955 per La ragazza di campagna. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi era Grace Kelly, diva del cinema moglie del Principe Ranieri di Monaco

Nata a Filadelfia, in Pennsylvania, il 12 novembre 1929, Grace Kelly era una celebre diva del cinema americana, nota al pubblico per la sua favolosa storia d’amore con il Principe Ranieri III Grimaldi di Monaco. Figlia di un facoltoso industriale, decise di inseguire il suo sogno di diventare attrice contro i desideri dei suoi familiari. Si trasferisce a New York dove comincia a farsi strada nel mondo dello spettacolo come fotomodella. Ottiene un posto nell’American Academy of Dramatic Arts grazie ad una parte nella commedia The Torch-Bearers. Dopo il diploma nel 1949 si fa le ossa a Broadway per poi ottenere il suo primo ruolo minore al cinema nel 1951, in La 14esima ora.

È solo l’inizio per Grace Kelly che, negli anni successivi, trova sempre più spazio nel grande schermo. Negli anni successivi recita in Mezzogiorno di Fuoco, Mogambo, Il delitto perfetto, La finestra sul cortile, Fuoco verde, I ponti di Toko-Ri, Caccia al ladro e Il cigno. Il suo talento le vale una candidatura all’Oscar per Mogambo e la vittoria dell’Oscar come Migliore Attrice nel 1955 per La ragazza di campagna.

Vita privata, la storia d’amore con il Principe

Dopo solo pochi anni sulla cresta dell’onda, tuttavia, Grace Kelly lascia le luci di Hollywood. L’incontro tra l’attrice e il Principe Ranieri, infatti, cambia tutto. Grace Kelly sposa il reale il 19 aprile 1956 e, dopo aver chiuso le riprese di due film in cui era già impegnata, si ritira ufficialmente dal cinema per dedicarsi ai suoi doveri di Principessa di Monaco. La sua storia d’amore con Ranieri è per anni uno degli argomenti favoriti delle cronache mondane, al punto che Grace Kelly diventa un vero e proprio punto di riferimento per il mondo della moda. Dalla sua unione con il Principe nascono tre figli: Carolina, nata nel 1957, l’attuale Principe di Monaco Alberto, nato nel 1958, e Stefania, nata nel 1965.

La tragica morte nel 1982

La storia d’amore tra Grace Kelly e Ranieri III fu drasticamente interrotta dalla tragica morte dell’attrice il 13 settembre 1982. L’attrice fu infatti coinvolta in un violento incidente d’auto insieme alla figlia Stefania, sopravvissuta per miracolo con numerose fratture. Quel giorno aveva deciso di non farsi accompagnare da un autista e di guidare lei stessa la sua auto privata, una Rover 3500 V8 S. Kelly avrebbe dovuto caricare il veicolo con numerose valigie e cappelliere, in preparazione per la sua partenza per Parigi, prevista per il giorno dopo. Durante il tragitto dalla residenza estiva di Roc Agel a Monaco la donna perse il controllo del veicolo in un pericoloso e famigerato tornante, noto ai locali come coude du diable. L’auto precipitò giù dalla scarpata, capovolgendosi più volte fino ad arrestarsi nel giardino di Villa Jean Pierre. Nonostante l’intervento d’urgenza dei medici, Grace Kelly morì all’età di soli 52 anni dopo due giorni di disperati tentativi di salvarla. Dopo la sua scomparsa il Principe Ranieri III rifiutò categoricamente di risposarsi, ritirandosi gradualmente a vita privata.