Barbara D’Urso libera da Mediaset, il futuro della conduttrice: “Cambiate canale”

Barbara D'Urso finalmente libera, chiuso il contratto con Mediaset dopo il 31 dicembre. La conduttrice parla del suo ritorno in tv: "Basta cambiare canale".

Barbara D’Urso libera da Mediaset, il contratto è finito: i festeggiamenti social

Il purgatorio di Barbara D’Urso è finalmente giunto alla fine. Dopo il 31 dicembre l’amata conduttrice è finalmente libera dal contratto con la Mediaset dopo mesi in cui è stata “parcheggiata” contro la sua volontà. D’Urso ha celebrato la fine del suo rapporto lavorativo con il Biscione prima con un post su Twitter, dove pubblica un immagine che titola “Freedom!”, e poi sul suo profilo Instagram, dove celebre il nuovo anno e il suo nuovo inizio sulle note di Feeling Good di Michael Bublé.

Il ritorno in tv della conduttrice: “Basta cambiare canale…”

Negli scorsi mesi di inattività forzata da parte di Barbara D’Urso si era spesso speculato sul suo futuro, da voci che la vedevano vicina a TV8 a chi ipotizzava persino un suo ritorno in Rai. Al momento non ci sono conferme circa la futura nuova casa della conduttrice, che ha però rassicurato il suo esercito di fan affermando che è pronta a tornare in televisione il prima possibile: “Torno torno ragazzi. Basta cambiare il numero sul telecomando“.