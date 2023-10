Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sono fidanzati: foto sui social

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sono fidanzati ufficialmente. Sui social sono apparse delle foto che sembrano lanciare questo messaggio. Intanto, la showgirl argentina risponde alle critiche con un attacco.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sarebbero fidanzati. I due dopo aver iniziato la nuova relazione lo scorso luglio e dopo aver deciso di andare a convivere, potrebbero essersi fidanzati ufficialmente. Sui social tra le varie foto è apparsa una in particolare in cui lei mostra e mette in evidenza un anello sui dito. C’è anche la didascalica che lancia un chiaro messaggio: “UNA VITA LIBERA DI DECIDERE QUELLO CHE VOGLIO FINO ALLA FINE! SEMPRE CON CORAGGIO, E TANTO AMORE.”

L’attacco sui social

La showgirl argentina viene continuamente criticata e così ha deciso di passare all’attacco sui social. Accanto alla foto di due cavalli che si abbracciano, la soubrette argentina ha scritto: “Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi”.