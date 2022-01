Nek e l'incidente alla mano che ha rischiato di perdere nella quasi sua totalità. Dopo due anni, l'artista non ha superato l'infortunio

Nek e l’incidente alla mano: dopo due anni il cantante è ancora alle prese con il brutto incidente avvenuto nella sua abitazione circa due anni fa. Le sue ultime dichiarazioni non fanno ben sperare.

Nek sull’incidente alla mano: “Non riesco più a suonare la chitarra”

Filippo Neviani, in arte Nek, deve fare ancora i contri con l’incidente avvenuto nella sua casa di campagna nell’autunno di due anni fa.

Il cantante stava effettuando dei lavori di manutenzione nella sua abitazione, ma un errore con la sega circolare gli è quasi costata l’amputazione di due dita della mano. Nek ha rischiato di perdere il medio e l’anulare, tranciati quasi di netto e ricuciti dopo un lungo intervento chirurgico – durato oltre undici ore – a cui è stato sottoposto d’urgenza.

In un’intervista a Il resto del Carlino ha dichiarato: “ La mano è al 75-80%, non so dire se migliorerà ancora.

Non riesco ancora a suonare la chitarra, ma posso farlo con la batteria, il basso e il pianoforte. E’ già importante che sia tutta intera: ho rischiato di perdere medio e anulare“.

L’incidente e le conseguenze

Immediatamente dopo l’incidente e il taglio terribile alla mano, Nek si è messo alla guida con la mano sanguinante dalle colline di Sassuolo fino al vicino ospedale: “ Non so come ho fatto a rimanere freddo.

Nel mio ultimo libro spiego che in certe circostanze una persona tira fuori qualità che non sa di avere, nel mio caso soprattutto la pazienza. Ho scoperto virtù che non conoscevo“.

Sempre nell’intervista, il cantate ha confessato che l’incidente l”ha avvicinato a un altro artista Gianni Morandi: “ Con Gianni ci conoscevamo già, ma non così bene: anche lui ha avuto un incidente alla mano, questo ci ha avvicinato molto.

Ora ci sentiamo spesso e i primi minuti di ogni telefonata li passiamo a raccontarci i progressi dei nostri mignoli“.

