Rivoli, tre feriti in un cantiere edile: crollato il ponteggio, uno dei feriti è in gravi condizioni. Evacuata una scuola

Rivoli, tre feriti in un cantiere edile di un palazzo di 6 piani, dove è crollata la parte superiore di un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione della facciata. Si tratta dell’ennesimo incidente su un luogo di lavoro.

Rivoli, tre feriti in un cantiere edile: crollato il ponteggio

A Rivoli, paura per la caduta di un ponteggio, che ha provocato tre feriti in un cantiere edile. Assi e tubi, infatti, sono crollati addosso a tre persone che si trovavano sulla struttura: un geometra di 49 anni e due operai di 38 e 28 anni.

Uno dei tre, però, è in gravi condizioni all’ospedale Cto, mentre gli altri due, secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, sono in condizioni meno preoccupanti e trasportati all’ospedale di Rivoli. Per fortuna la presenza di alcuni alberi di grandi dimensioni ha trattenuto in parte il crollo del ponteggio, evitando conseguenze più gravi.

Evacuata la scuola nelle vicinanze

A Rivoli nel torinese, dopo l’accaduto, sono subito arrivati sul posto i vigili del fuoco, polizia, municipale, carabinieri e il sindaco Andrea Tragaioli.

Su disposizione del primo cittadino della città poi, per precauzione, è stata evacuata la scuola materna Garcia Lorca che si trova proprio davanti all’edificio in ristrutturazione.