Oroscopo settimanale Branko 15-21 maggio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 15 al 21 maggio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di maggio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi ultimi giorni di maggio? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 15 al 21 maggio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Tante soddisfazioni in ufficio per i nati nell’Ariete. Vedrete riconosciuti i vostri meriti se continuerete ad impegnarvi al 100%. Puntate tutto sul coraggio, non si va avanti con le decisioni scontate. Si consiglia, invece, più cautela per quanto riguarda le vostre avventure amorose. Avrete delle opportunità di conoscere qualcuno, ma attenti a non scoprirvi troppo, rischiate di ferirvi.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Tempo di guardarsi dentro per i nati nel Toro. Molte complicazioni evitabili per voi negli ultimi tempi frutto di azioni troppo impulsive. È il momento di fermarsi e rimettere un po’ d’ordine nella vostra vita, prendetevi le vostre responsabilità. Ci sarà da pazientare, ma con il giusto impegno riuscirete a ritrovare un po’ di pace e ripartire più forti di prima.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Altalena di emozioni e fastidi per i nati nei Gemelli. Tanti avvenimenti positivi alternati a brutti tonfi che vi creeranno non poco sconforto. Cercate di mantenere un equilibrio e un atteggiamento positivo nonostante tutto o rischiate di bruciarvi diverse opportunità. Non abbiate paura di dire ciò che pensate, sia sul lavoro che in amore.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Una corsa a ostacoli lunga sette giorni per i nati nel Cancro. I vostri obiettivi sono raggiungibili ma solo passando per un percorso irto di insidie. Sta a voi scegliere: potete rimandare a data da destinarsi o osare adesso, sapendo di dover affrontare molte difficoltà. Non abbiate paura di cercare il supporto di chi amate, nessuno dopotutto è in guerra da solo.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Giorni positivi in arrivo per i nati nel Leone. Gli astri sono dalla vostra parte, è il momento migliore per prendere in mano la vostra vita e apportare dei cambiamenti. Non cedete ai dubbi, cercate di tenere la testa alta: la vostra audacia sarà ricompensata. Focalizzatevi sulle persone a voi care, cercate di dedicare loro quanto più tempo possibile.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

I nati nella Vergine sbatteranno più volte contro un muro. Siete bloccati in un labirinto di impacci che vi impediscono di precipitarvi verso il vostro obiettivo. Tenete a freno l’impazienza e provate un approccio più cauto, senza troppa fretta di riuscire subito. Ignorate lo scoraggiamento del presente in vista del successo futuro.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Battibecchi e sbuffi per i nati nella Bilancia. Non sembrate in grado di fare un passo senza litigare in questi giorni, carichi di stizza come siete. Dare la colpa agli altri non porterà a nulla, cercate di capire cosa potete fare voi stessi per risolvere la situazione con diplomazia. Prendetevi le vostre colpe e ricominciate da zero, ne varrà la pena.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Tensione altissima nell’aria per i nati nello Scorpione. Le cose non vanno come avevate pianificato, l’intera situazione vi fa esplodere di rabbia. Tenete a freno le vostre emozioni e cercate di valutare il tutto a mente fredda, fare i capricci non vi porterà alcun risultato. Le difficoltà in arrivo sono alla vostra portata, ma solo se non vi lascerete trascinare dalla collera.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Calma zen nel futuro dei nati nel Sagittario. Siete sommersi dagli impegni, ma siete pervasi da una grande serenità. Affrontate un problema alla volta con il sorriso sulle labbra, pronti ad ogni sfida. I dubbi proveranno a piegarvi, ma voi ignorateli: proseguite un passo alla volta. Mettetevi a disposizione di chi ha bisogno di voi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Tanto sudore in questi giorni per i nati nel Capricorno. Chi sperava in una pausa avrà poco da festeggiare, carichi di impegni e imprevisti vi aspettano nei prossimi giorni. Non abbiate paura di appoggiarvi a chi amate per superare questo periodo complesso, ma siate pronti a fare lo stesso per loro. L’ingratitudine avrebbe un prezzo molto pesante.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Entusiasmo ed energia per i nati nell’Acquario. Siete un’onda irruenta di idee e coraggio in questi giorni, approfittatene per sfondare quei muri che vi hanno limitato fino ad ora sia sul lavoro che in privato. Pensate fuori dagli schemi, la soluzione è nascosta dove non la cerchereste mai. Non siate troppo testardi però, imparate ad ascoltare punti di vista diversi dal vostro.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 15-21 maggio

Non c’è un momento di tregua in questi giorni per i nati nei Pesci. Sfide continue e ostacoli a tradimento pronti a sbucare sul vostro cammino. Non perdete la calma al primo sgambetto: rialzatevi e imparate dai vostri fallimenti. Nulla potrà fermarvi alla fine se saprete cogliere questa opportunità.