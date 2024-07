Argento amarissimo per Filippo Macchi, fiorettista italiano sconfitto in finale alle Olimpiadi di Parigi anche per via di alcune discutibilissimi decisioni arbitrali. Tanto contestate che la Federazione ha annunciato ricorsi. Difficile capire dove potrà portare questa strada. Nel frattempo lo schermidore azzurro sta ricevendo tantissimi attestati di stima e solidarietà. Il più importante, forse, quello della fidanzata Giulia Amore.

Il post su Instagram per Filippo Macchi: “L’ho visto diventare un campione”

Giulia ha fatto il tifo per il suo Filippo dagli spalti. E su Instagram questa notte ha scritto: “Mi piace vedere le cose in maniera sempre positiva ed entusiasta, anche se ci sono giorni in cui questo non è facile. Oggi, per esempio, potrei parlare di decisioni discutibili o di situazioni non proprio ideali per una gara di questo genere, ma credo che non sarebbe giusto nei confronti del back-to-back campione olimpico ma sopratutto nei confronti di colui che ha mancato di un punto la medaglia d’oro al suo esordio ai Giochi”.

Giulia prosegue: “Filippo è vice campione olimpico. Fa quasi impressione scriverlo. Oggi ho visto Pippo combattere prima di tutto contro se stesso, contro l’ansia e la paura che ogni atleta affronta, contro il timore di fallire, contro l’orrenda sensazione di deludere, sopratutto se stessi. Oggi ho visto Pippo piangere come non l’avevo mai visto perché voleva di più. Perché voleva vincere. Oggi ho visto Pippo lottare. Oggi ho visto Pippo diventare un campione. Per me oggi il bicchiere è mezzo pieno; domani lo sarà per tutti”.

Giulia Amore, schermitrice figlia d’arte

Ma chi è Giulia Amore, la fidanzata di Filippo Macchi? Nata il 4 giugno del 2003, è cresciuta a pane e scherma in quanto figlia d’arte: sua mamma è infatti Diana Bianchedi, fortissima atleta che con Valentina Vezzali e Giovanna Trillini ha regalato grandissime soddisfazioni all’Italia. E suo padre è Gianmarco Amore, a sua volta fiorettista di alto livello. Sulle orme dei genitori, anche la giovane Giulia Amore ha ben presto iniziato a praticare lo sport di famiglia. E’ allenata da Simone Mazzoni al Club Scherma Roma, tesserata per le Fiamme Gialle. Ancora molto giovane, sta ottenendo i primi prestigiosi risultati: ha vinto un oro in Estonia agli Europei di categoria ed un argento in Bulgaria. Ma Giulia Amore non trascura gli studi: è infatti iscrittà all’Università Bocconi di Milano in Economics management and computer science.