Barbara De Rossi, chi è la conduttrice televisiva: vita privata, marito, figlia, malattia

Chi è Barbara De Rossi, nota attrice e conduttrice televisiva. Volto importante del piccolo schermo dagli anni Ottanta, ha partecipato a programmi come Ballando con le stelle, Notti sul ghiaccio e Il Terzo Indizio. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Barbara De Rossi, vita privata e carriera della conduttrice

Nata a Roma il 9 agosto del 1960, Barbara De Rossi ha 63 anni ed è una famosa attrice e personaggio televisivo. Cresciuta a Rimini, si avvicina al mondo dello spettacolo nel 1976, quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Il presidente della giuria, il regista e sceneggiatore Alberto Lattuada, la lancia al cinema un paio d’anni dopo in Così come sei. È l’inizio di una lunga carriera per Barbara, tra cinema, tv e fotoromanzi. Recita spesso in serie televisive tra cui ricordiamo lo sceneggiato Storie d’amore e di amicizia, la miniserie La piovra, le fiction Amiche, Un ciclone in famiglia e La stagione dei delitti. Appare inoltre spesso al cinema in film come Caramelle da uno sconosciuto, Nosferatu a Venezia e Il pranzo della domenica.

In parallelo alla sua carriera da attrice, Barbara De Rossi trova gradualmente spazio in molti programmi di intrattenimento sul piccolo schermo. È stata un membro della giuria nel game show di Barbara D’Urso Fantasia e nel talent Ti lascio una canzone. È inoltre stata una concorrente di Ballando con le stelle, Cuochi e fiamme Celebrities, Tale e Quale Show e Notti sul ghiaccio. Ha inoltre diverse esperienze come conduttrice, tra cui quella a Il Terzo Indizio, spin-off di Quarto Grado che tratta casi di cronaca nera irrisolti.

Vita privata: ex compagni, marito, figlia

Nel corso della sua vita Barbara De Rossi è stata protagonista di diverse storie d’amore. Il suo primo marito fu Andrea Busiri Vici, architetto italiano con cui convola a nozze nel 1988. Due anni dopo, nel 1990, la coppia decide di divorziare. Nel 1995 l’attrice sposa invece Branko Tesanovic, ballerino e coreografo serbo con il quale ha una figlia, Martina. I due restano insieme fino al 2010, anno in cui Barbara e Branko prendono strade diverse.

Oggi la conduttrice ha ritrovato l’amore tra le braccia di Simone Fratini, ex modello e imprenditore fiorentino di undici anni più giovane di lei. “Simone è un uomo solido, sensibile.” -ha spiegato Barbara a Verissimo– “Ha una parte femminile sviluppatissima per essere un maschio. È una persona eccezionale, è arrivato in un periodo della mia età in cui ero veramente molto delusa, ci sono state le esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto”.

La malattia di Barbara De Rossi: “Avevo forti sanguinamenti”

Dopo la nascita di Martina, Barbara De Rossi ha sopportato per molti anni una brutta malattia. La conduttrice soffriva di ipermenorrea, una condizione che porta mestruazioni molto abbondanti. “Verso i 40 anni ho iniziato a soffrire di forti sanguinamenti durante il ciclo mestruale.” -ha spiegato lei stessa in una recente intervista- “Il disturbo mi debilitava fisicamente e, inoltre creava situazioni di disagio”.

La malattia le stava complicando la vita al punto che i medici cominciarono a considerare l’opzione di asportarle l’utero. Fortunatamente, l’attrice è riuscita a superare la sua condizione con una cura ormonale a base di progesterone, che ha portato avanti per sette anni. La cura, tuttavia, ha avuto come effetto collaterale un progressivo aumento di peso, portando Barbara a prendere ben 15 chili. In seguito la conduttrice ha sostituito il progesterone con una dieta ricca di alimenti integrali che l’ha portata a regolarizzare il suo peso.