Martina Tesanovic, chi è la figlia di Barbara De Rossi: vita privata, carriera, età

Chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi. Nata dal secondo matrimonio della conduttrice romana, ha un rapporto bellissimo con sua madre: “Vorrei essere forte come lei”. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi: vita privata e carriera

Nata nel 1995, Martina Tesanovic ha 28 anni ed è l’unica figlia dell’attrice e conduttrice televisiva romana Barbara De Rossi. Suo padre è il secondo marito della presentatrice, il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic. Oggi Martina studia psicologia, ma sta trovando comunque il suo spazio nel mondo dello spettacolo, lavorando come modella. Le informazioni circa la sua vita privata sono molto limitate, per cui al momento non è noto se abbia trovato un partner.

Il rapporto con la madre: “Vorrei essere forte come lei”

Martina e sua madre hanno un rapporto bellissimo e appaiono spesso insieme in scatti pubblicati sul profilo Instagram della conduttrice. Orgogliosissima di come è cresciuta, Barbara De Rossi non perde mai occasione per parlare di lei. “Appena ho scoperto di essere incinta, speravo che fosse una femmina.” -ha raccontato la conduttrice in una recente intervista- “Pensavo che tra madre e figlia si sarebbe creato un rapporto speciale. Non sbagliavo: Martina è sempre stata la mia forza“. Da parte sua, Martina ammira moltissimo sua madre, come ha spiegato in diverse interviste: “Per me la mamma è la più bella di tutte. Con gli anni ho capito che ha anche un gran coraggio. Lei si augura per me la felicità, libertà di esprimere e scegliere la mia strada. Io mi auguro di essere forte come lei“.