Pechino Express 2023: i probabili concorrenti della 10° edizione

Pechino Express 2023 tornerà con la decima edizione no-stop e già si stanno valutando i possibili concorrenti della nuova edizione. Ecco i primi nomi.

Pechino Express 2023, Sky al lavoro

Il programma di Pechino Express riprenderà in primavera, ma dovrebbe iniziare le registrazioni alla fine del prossimo mese e gli uffici di Sky sono dunque al lavoro per valutare moltissimi nomi di probabili concorrenti. Quel che è certo è che anche quest’anno si presenteranno coppie di concorrenti pronti a stupire e a fare innamorare il pubblico.

I concorrenti della 10° edizione: i primi nomi

Tra i papabili concorrenti della decima edizione di Pechino Express 2023 ci sono alcuni volti conosciuti, altri che sono pronti a tornare in tv dopo tanto tempo. È il caso delle cantanti Paola e Chiara, che avrebbero fatto il provino e che sarebbero pronte a rimettersi in gioco dopo tanto tempo che hanno evitato le telecamere. Spazio nel reality, poi, dovrebbe esserci anche per i due ex del Gf Vip Alex Belli e Delia Duran (Alex Belli, che si voleva prendere un anno sabbatico lontano dalle telecamere, probabilmente è stato convinto a partecipare).

Probabili concorrenti sono poi anche gli isolani Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi (quest’ultimo avrebbe rifiutato il Gf Vip per partecipare al reality di Costantino della Gherardesca) così come le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta.

Dove vedere il reality

Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca, sarà in onda su Sky.