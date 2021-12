Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox 2022: le previsioni per i nati sotto il segno della Vergine. Dall'amore al lavoro, i Vergine avranno un anno "in due fasi"

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Paolo Fox per i nati sotto il segno della Vergine. L’astrologo televisivo più famoso d’Italia ha pubblicato un nuovo libro con le previsioni 2022 per tutti i segni.

Vergine nel 2022, secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Chi festeggia il compleanno dal 22 agosto al 23 settembre è nato sotto il segno della Vergine, che è un segno mobile di terra, governato da Mercurio. Secondo l’astrologo Paolo Fox, i nati sotto il segno della Vergine dovranno fare molta attenzione nel 2022. Tante promesse invitanti, poca sostanza: attenzione a non farsi ingannare. Valutate ogni proposta con cautela.

Oroscopo Vergine 2022: lavoro

Secondo le valutazioni di Paolo Fox, i nativi sotto il segno zodiacale della Vergine sono destinati a vivere un anno diviso in due fasi. Il consiglio è quello di attendere a muoversi nella prima pare del 2022, in attesa che i tempi siano più maturi. Una volta in primavera, ma soprattutto in estati, i Vergine potranno agire con maggior libertà.

Nel 2022 inoltre sarà utile liberarsi di alcuni pesi e divertirsi un po’, dopo che negli ultimi due anni non ci si è mai fermati. “La tua mente avrà bisogno di una pausa“, raccomanda Paolo Fox. “La tua ambizione sarà premiata. Sarai governato da Mercurio, il pianeta della curiosità, del contatto e della comunicazione. Tutto ciò ti porterà a non accontentarti mai e a desiderare sempre nuove emozioni”.

E per quanto riguarda il lavoro e lo studio, dice l’esperto: “In questi due anni hai tenuto testa alla questione lavorativa nonostante mille problemi. Ora sarà importante evitare passi falsi. Il 2022 sarà l’anno giusto per il riscatto o mettere in discussione una tua collaborazione. Gli accordi e i contratti potranno essere rivisti. Gli studenti dovranno impegnarsi molto per superare esami e problemi di varia natura”.

Oroscopo Vergine 2022: amore

“Per i cuori solitari il nuovo anno porterà attrazioni fatali, anche con persone conosciute da poco. Dovranno essere più attenti e prudenti gli sposati e conviventi anche perché prima di buttare tutto all’aria per un nuovo flirt è meglio pensarci bene“.