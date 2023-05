Alberto Bertoli, chi è: vita privata, moglie, figli, padre Pierangelo e carriera artistica

Alberto Bertoli è un musicista e un cantante: la sua carriera nasce dall’ispirazione del padre che purtroppo è venuto a mancare nel 2002. Alberto ha continuato la sua carriera musicale anche dopo la morte del padre.

Alberto Bertoli, chi è: vita privata

Alberto Bertoli è nato a Sassuolo nel 1980 e nella sua vita sia privata sia professionale c’è la musica. Suo padre, infatti, è Pierangelo Bertoli che partecipò al Festival di Sanremo nel 1991 e nel 1992 con i brani “Spunta la luce dal monte” e “Italia d’oro”. Si dice che fu lui a scoprire il talento di Luciano Ligabue. Da quando aveva 18 anni ha iniziato a “seguire il padre in alcuni show televisivi e concerti, come cantante e corista di alcuni pezzi, ma continua anche la gavetta girando i pub e nelle discoteche della provincia con un duo acustico”. Il padre muore nel 2002.

Alberto Bertoli, chi è: moglie e figli

Si hanno poche informazioni sulla sua vita privata ma spesso ha raccontato del rapporto con il padre. “Tra i pro c’è il fatto che ho vissuto 22 anni con uno che il mestiere lo sapeva fare molto bene e me lo ha insegnato”, ha raccontato Bertoli. “Poi come accade per i salumieri e gli idraulici, il figlio avrà facilità a contattare i fornitori del padre, le persone del settore, perché c’è un rispetto per mio padre che fa sì che ci sia una buona predisposizione”.

E ancora: “Poi ci sono tutte le parti negative, i confronti, il fatto che i discografici non credono in te, non ci sono figli d’arte che abbiano fatto davvero successo, e anche la gente prima dei concerti è diffidente nei tuoi confronti”. “C’è diffidenza, è una realtà”, ha concluso.

Il padre Pierangelo e carriera artistica

Da venerdì 21 aprile è in radio ‘Pescatore’, singolo contenuto in ‘Due voci intorno a un fuoco’, album con le voci di Alberto e Pierangelo Bertoli. Dunque, Alberto è un figlio d’arte e gli insegnamenti del padre gli sono serviti nella sua carriera. “Pescatore, all’interno del repertorio della Bottega Bertoli, è forse uno dei brani più noti che non poteva mancare in questo LP. La fortuna ha voluto che per una sola volta in carriera mio padre – afferma Alberto Bertoli – incidesse una versione cantata interamente da lui, con la parte femminile trasportata in terza persona. Quando ho aggiunto la mia voce nelle parti maschili al primo ascolto sembrava fatta apposta ed è stato incredibile. A volte basta guardare attentamente sul tuo percorso per trovare quelle indicazioni che sembrano quasi essere state lasciate lì apposta ad indicare il cammino che con fatica stai cercando. Cantare assieme questo successo mi ha fatto tornare in mente aneddoti che racconterò nei concerti che sto tenendo in tutta Italia”.

